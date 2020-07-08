Отдых в Одессе в 2020 году станет трендом для украинцев, поскольку в условиях пандемии страны Европы и Азии закрыли свои границы.

Ближе к середине лета правительства стран все же планируют ослабить ограничения и восстановить международные авиаперевозки, но пока этого не произошло украинцы планируют свой отпуск в пределах страны.

В какой гостинице или хостеле стоит останавливаться, сколько будет стоить вам отдых и на что надо посмотреть, об этом и другом читайте в материале Фактов ICTV.

Как доехать в Одессу

Сейчас в Украине введен адаптивный карантин, который предусматривает запрет регулярных перевозок между областями до 1 июня.

Однако вы можете воспользоваться личным транспортом. А с 1 июня возобновят свою работу регулярные и нерегулярные автобусные перевозки между областями, в частности начнут курсировать поезда УЗ.

В зависимости от ваших возможностей вы можете планировать время отпуска и способ доезда.

Где жить

Работу хостелов пока не восстанавливают, поэтому вариант жилья за 100 грн в сутки пока недоступен, однако с 22 мая можно поселиться в отеле. Цены стартуют от 1,3 тыс. за сутки, в зависимости от того насколько близко от моря вы хотите жить.

Читайте: Туризм в условиях пандемии: где отдохнуть в Украине летом

Отель Skopeli

Отель расположен на берегу Черного моря в Приморском районе вблизи Ланжерона. В стоимость аренды входит завтрак.

Стоимость номера от 2 300 грн до 3 950 грн.



















Отдых в Одессе 2020: цены и лучшие места / 5 фотографий

Отель Гагарин

Отель расположен в сердце Аркадии, рядом множество различных ресторанов и пляжей.

Стоимость за сутки от 1 200 грн до 3 850 грн.















Отдых в Одессе 2020: цены и лучшие места / 4 фотографии

Также есть вариант арендовать частный дом, квартиру или поселиться в пансионате.

Пансионат Совиньон

Пансионат находится у моря, имеет собственный пляж, оснащенный соответствующим оборудованием.

Стоимость номера за сутки от 850 грн до 2 000 грн.























Отдых в Одессе 2020: цены и лучшие места / 6 фотографий

Квартиры в Одессе

Стоимость квартиры зависит от расположения и состояния жилья:

1-комнатная квартира от 250 до 600 грн;

2-комнатная квартира от 350 до 1200 грн;

3-комнатная квартира от 400 до 1500 грн.

Читайте: Отдых по цене Одессы: на что пойдут курортные страны, чтобы привлечь туристов

Развлечения и достопримечательности

Одесса — очень красивый и романтичный город, поэтому карантинные ограничения не повлияют на ваш отпуск, а наоборот станут хорошей возможностью организовать длительные пешие прогулки и посмотреть на все архитектурное наследие.

Одесский оперный театр

Обязательно нужно увидеть старейший оперный театр Украины — здание в стиле венского барокко добавляет шарма старинному городу.

Потемкинская лестница

192 ступени объединяют центр города с Морским вокзалом.

Приморский бульвар

Здесь открывается панорамный вид на Морской вокзал, а еще вы сможете увидеть известный памятник Дюку де Ришелье.

Морской порт

Одесский порт, как маленький город, в нем есть: музей, галерея, гостиница, вокзал. Можно взять экскурсию и узнать много интересного о самом порте (экскурсии малыми группами до 10 человек будут разрешены).

Дерибасовская улица

Центральная пешеходная улица Одессы — место, где можно почувствовать местный колорит.

Ранее мы писали, что адаптивный карантин в Украине продлится до 22 июня. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Вooking