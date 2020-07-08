Отдых в Одессе 2020: цены и лучшие места

Отдых в Одессе в 2020 году станет трендом для украинцев, поскольку в условиях пандемии страны Европы и Азии закрыли свои границы.
Ближе к середине лета правительства стран все же планируют ослабить ограничения и восстановить международные авиаперевозки, но пока этого не произошло украинцы планируют свой отпуск в пределах страны.
В какой гостинице или хостеле стоит останавливаться, сколько будет стоить вам отдых и на что надо посмотреть, об этом и другом читайте в материале Фактов ICTV.
Как доехать в Одессу
Сейчас в Украине введен адаптивный карантин, который предусматривает запрет регулярных перевозок между областями до 1 июня.
Однако вы можете воспользоваться личным транспортом. А с 1 июня возобновят свою работу регулярные и нерегулярные автобусные перевозки между областями, в частности начнут курсировать поезда УЗ.
В зависимости от ваших возможностей вы можете планировать время отпуска и способ доезда.
Где жить
Работу хостелов пока не восстанавливают, поэтому вариант жилья за 100 грн в сутки пока недоступен, однако с 22 мая можно поселиться в отеле. Цены стартуют от 1,3 тыс. за сутки, в зависимости от того насколько близко от моря вы хотите жить.
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Отель Skopeli
Отель расположен на берегу Черного моря в Приморском районе вблизи Ланжерона. В стоимость аренды входит завтрак.
Стоимость номера от 2 300 грн до 3 950 грн.
Отель Гагарин
Отель расположен в сердце Аркадии, рядом множество различных ресторанов и пляжей.
Стоимость за сутки от 1 200 грн до 3 850 грн.
Также есть вариант арендовать частный дом, квартиру или поселиться в пансионате.
Пансионат Совиньон
Пансионат находится у моря, имеет собственный пляж, оснащенный соответствующим оборудованием.
Стоимость номера за сутки от 850 грн до 2 000 грн.
Квартиры в Одессе
Стоимость квартиры зависит от расположения и состояния жилья:
- 1-комнатная квартира от 250 до 600 грн;
- 2-комнатная квартира от 350 до 1200 грн;
- 3-комнатная квартира от 400 до 1500 грн.
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Развлечения и достопримечательности
Одесса — очень красивый и романтичный город, поэтому карантинные ограничения не повлияют на ваш отпуск, а наоборот станут хорошей возможностью организовать длительные пешие прогулки и посмотреть на все архитектурное наследие.
Одесский оперный театр
Обязательно нужно увидеть старейший оперный театр Украины — здание в стиле венского барокко добавляет шарма старинному городу.
Потемкинская лестница
192 ступени объединяют центр города с Морским вокзалом.
Приморский бульвар
Здесь открывается панорамный вид на Морской вокзал, а еще вы сможете увидеть известный памятник Дюку де Ришелье.
Морской порт
Одесский порт, как маленький город, в нем есть: музей, галерея, гостиница, вокзал. Можно взять экскурсию и узнать много интересного о самом порте (экскурсии малыми группами до 10 человек будут разрешены).
Дерибасовская улица
Центральная пешеходная улица Одессы — место, где можно почувствовать местный колорит.
Ранее мы писали, что адаптивный карантин в Украине продлится до 22 июня. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.
Фото: Вooking