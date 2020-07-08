С приходом лета на прилавках супермаркетов можно найти молодую картошку. Мы подготовили два простых рецепта, которые помогут сделать блюдо с молодой картошкой вкусным и безопасным.

Молодая картошка с укропом — самый популярный способ

Очищаем картошку и нарезаем кусочками. Заливаем водой и ставим на огонь. После того как картошка закипит, ее необходимо посолить. Затем, когда молодая картошка будет легко ломаться вилкой, воду можно слить. Нарезаем мелко укроп и добавляем его в кастрюлю к картошке. Сюда же добавляем кусочек сливочного масла. Хорошо перемешиваем и блюдо готово к подаче.

Картофель со сметаной и чесноком

Моем и очищаем картофель под проточной водой. Заливаем его водой и ставим на огонь. Очищаем чеснок и мелко нарезаем. Моем и нарезаем укроп. После того, как молодая картошка сварилась, сливаем с нее воду, добавляем в кастрюлю ложку сметаны, укроп и чеснок. Все хорошо перемешиваем.

Сколько времени варить молодую картошку

В мундире для готовности молодой картошки требуется не более 15 минут после закипания. Если вы варите очищенную картошку целиком — до 15 минут. Нарезанная кусочками варится после закипания воды в кастрюле до 10 минут.

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