В субботу, 11 июля, синоптики прогнозируют дожди и грозы в Западной Украине, на остальной территории – без осадков.

Почти везде температура воздуха будет достигать +31 +32.

Только в западных областях буде прохладнее на пару градусов.

В Киеве сухо, ночью 14-16, а днем 30-32 выше нуля.

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В воскресенье, 12 июля, дожди ожидаются на западе, частично — на севере, а также в Винницкой области.

В западных регионах снова похолодает – местами до +17.

На севере +23 +28, в центре и на востоке – до +32.

На градус выше будет в южных областях.

В столице на Петра и Павла дождь и гроза, ночью 16-18, днем потеплеет до +26.

Приметы на Петра и Павла

Наши предки в большие праздники следили за погодой. Проверьте, оправдаются ли приметы.

Если 12 июля жара, на Рождество, 7 января, будет сильный мороз.

Холодно на Петра и Павла — не ждите хорошего урожая.

А если идет дождь, наоборот будет урожай.

Интересная примета связана с кукушками. Если они молчат за неделю до Петра и Павла — будет ранняя зима. Если же поют через неделю после 12 июля — поздняя.