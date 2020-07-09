Черная вдова или каракурт — это вид ядовитых пауков, которые в Украине обитают преимущественно в Крыму.
Однак из-за аномальной жары на всей территории Украины, пауки также развелись и в районе Причерноморья и Приазовья.
Насколько опасны укусы этих животных, и что делать, если укусила черная вдова, читайте на сайте Факты ICTV.
Как выглядит черная вдова
Общая длина паука составляет от 3 до 16 мм, причем, что самки заметно больше особей мужского пола.
У всех пауков вида есть черные блестящие конечности, включая головогрудь.
У самок как правило есть оранжевые или красные пятна, у самцов — красные или красно-белые.
У пауков плохое зрение, потому они в основном ориентируются на вибрацию.
Как распознать укус
Самки пауков более ядовитые, чем самцы. Сам укус незаметный, но в месте укуса появляется ощущение, будто колют шпилькой.
Через некоторое время на месте укуса появится две маленькие точечки и покраснение, а также отек.
Через 30-60 минут после укуса появляются болезненные мышечные спазмы, которые затем распространяются на большие мышцы конечностей и туловища.
Среди других симптомов есть также слюнотечение, проливной пот, рвота, артериальная гипертония, тахикардия, тревожность, головная боль, слабость и подергивание мышц.
Укусы могут быть смертельными — обычно для маленьких детей, пожилых людей или немощных.
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Что делать, если укусила черная вдова
Первое правило, которое действует во всех подобных ситуациях — не паниковать. Это никогда не сыграет вам на руку.
Человека с укусом нужно экстренно доставить в больницу для оказания квалифицированной помощи.
Что можно сделать до:
- уберите одежду с места укуса;
- если паук укусил за конечность, обездвижте ее, наложив шину (но нельзя накладывать жгут);
- промойте рану 1% раствором перманганата калия (марганцовка);
- приложите что то холодное — это замедлит распространение яда;
- выпить таблетку от аллергии;
- пейте много жидкости — чай или кофе.
Заметьте, что яд отсасывать нельзя.
Если вы сразу заметили укус, присмотритесь по сторонам, нет ли там паука. Если вы его увидели, отойдите на безопасное расстояние и постарайтесь запомнить, как он выглядит, что бы потом описать врачам.
Паук на острове Джарылгач
На острове Джарылгач в Херсонской области туристку из Киева укусил паук каракурт, которого еще называют черной вдовой.
Она гуляла босиком по песчаным дюнам и почувствовала сильное жжение и боль в ноге. Ее срочно доставили в районную больницу в Скадовске.
Источник: National Geographic, департамент здравоохранения Запорожского городского совета