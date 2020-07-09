Черная вдова или каракурт — это вид ядовитых пауков, которые в Украине обитают преимущественно в Крыму.

Однак из-за аномальной жары на всей территории Украины, пауки также развелись и в районе Причерноморья и Приазовья.

Насколько опасны укусы этих животных, и что делать, если укусила черная вдова, читайте на сайте Факты ICTV.

Как выглядит черная вдова

Общая длина паука составляет от 3 до 16 мм, причем, что самки заметно больше особей мужского пола.

У всех пауков вида есть черные блестящие конечности, включая головогрудь.

У самок как правило есть оранжевые или красные пятна, у самцов — красные или красно-белые.

У пауков плохое зрение, потому они в основном ориентируются на вибрацию.

Как распознать укус

Самки пауков более ядовитые, чем самцы. Сам укус незаметный, но в месте укуса появляется ощущение, будто колют шпилькой.

Через некоторое время на месте укуса появится две маленькие точечки и покраснение, а также отек.

Через 30-60 минут после укуса появляются болезненные мышечные спазмы, которые затем распространяются на большие мышцы конечностей и туловища.

Среди других симптомов есть также слюнотечение, проливной пот, рвота, артериальная гипертония, тахикардия, тревожность, головная боль, слабость и подергивание мышц.

Укусы могут быть смертельными — обычно для маленьких детей, пожилых людей или немощных.

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Что делать, если укусила черная вдова

Первое правило, которое действует во всех подобных ситуациях — не паниковать. Это никогда не сыграет вам на руку.

Человека с укусом нужно экстренно доставить в больницу для оказания квалифицированной помощи.

Что можно сделать до:

уберите одежду с места укуса;

если паук укусил за конечность, обездвижте ее, наложив шину (но нельзя накладывать жгут);

промойте рану 1% раствором перманганата калия (марганцовка);

приложите что то холодное — это замедлит распространение яда;

выпить таблетку от аллергии;

пейте много жидкости — чай или кофе.

Заметьте, что яд отсасывать нельзя.

Если вы сразу заметили укус, присмотритесь по сторонам, нет ли там паука. Если вы его увидели, отойдите на безопасное расстояние и постарайтесь запомнить, как он выглядит, что бы потом описать врачам.

Паук на острове Джарылгач

На острове Джарылгач в Херсонской области туристку из Киева укусил паук каракурт, которого еще называют черной вдовой.

Она гуляла босиком по песчаным дюнам и почувствовала сильное жжение и боль в ноге. Ее срочно доставили в районную больницу в Скадовске.

Источник: National Geographic, департамент здравоохранения Запорожского городского совета