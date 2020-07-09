Гороскоп на 10 июля 2020 для всех знаков зодиака о вторичном использовании и экологичности: учит, как собрать разваливающийся мир и отстроить его заново.

Башня никогда не сулит ничего хорошего, и гороскоп на 10 июля – не исключение. Карта о том, как конец настолько неизбежен, что уже подошел со спины и томно дышит в шею. Все настолько не получается, что хочется или плакать, или сесть в машину и бить по рулю, или наплевать на все и пойти в караоке петь песни Олега Винника, потому что в чем смысл? Нет, все пропало. Ну ладно, не все, не совсем. Не в этот раз.

Потому что в этот раз следующей идет перевернутая Тройка пентаклей, которая во всем этом мраке дает хоть какое-то объяснение.

Она говорит, теперь все рушится потому, что некоторыми вещами не стоит заниматься в одиночку. Для них нужна команда из людей, которые доверяют друг другу, готовы работать вместе и нести ответственность за свою часть работы.

И если их нет или кто-то ленится, то другой делает слишком большую часть работы и ближе к выходным уже истощается совершенно.

И вот финальный совет гороскопа на 10 июля по картам таро – будьте, как Король мечей. Он умеет отделять чувства от мыслей и тщательно все обдумывает.

Перед выходными спокойно переберите и оцените, что вы делаете и не прихватываете ли заодно чужую работу. Возможно, на следующей рабочей неделе получится что-то изменить, и башня перестанет заваливаться, и даже в пятницу будет еще много сил.















Гороскоп на 10 июля: все пропало (на самом деле нет) / 4 фотографии

Гороскоп для всех знаков зодиака на июль

Детальный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2020 говорит о том, что астрологическая погода будет благоприятной. Начиная с 5 июля, состоится полутеневое лунное затмение в Козероге, которым завершается длинный коридор затмений. Так, многие почувствуют, что стоит менять свою жизнь.

До 13 июля Меркурий будет находиться в фазе ретроградности. Это будет заставлять людей менять планы. Во второй половине месяца большинство почувствует его положительное влияние на все сферы своей жизни.

Источник: А как вам такой расклад