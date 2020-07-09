Летний маникюр 2020 помогает преобразить образ и даже улучшить настроение.

Именно в период, когда тепло, и солнце радует лучами, хочется сделать нежный летний маникюр.

В 2020 году модными будут все нюдовые оттенки, которые максимально помогут девушке взглянуть на себя по-другому.

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Факты ICTV подготовили самые модные и нежные идеи летнего маникюра.

Дизайны с камуфлирующими базами

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Studio by Elvira Safina (@safinailstudio) 20 Окт 2019 в 7:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Studio by Elvira Safina (@safinailstudio) 8 Дек 2019 в 6:35 PST

Паутинка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОГТИ | БЛАГОВЕЩЕНСК (@iriss_pro_nails) 25 Фев 2020 в 4:44 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНІКЮР⭐️НАРОЩУВАННЯ ВІННИЦЯ (@inna_shkodych) 11 Апр 2020 в 4:26 PDT

Камифубуки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр????Минск | Уручье (@lu_nails_minsk) 19 Мар 2019 в 5:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MANICURE ???? | MINSK (@candy_nails_room) 24 Мар 2018 в 10:34 PDT

Акварельный дизайн

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИДЕАЛЬНЫЙ МАНИКЮР АЛЕКСАНДРОВ (@aprel_nails) 6 Окт 2019 в 10:44 PDT

Френч дизайн

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР|ОБУЧЕНИЕ|БРОВИ|РЯЗАНЬ (@mindal_studio) 20 Май 2020 в 5:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР●ПЕДИКЮР●ПАРИКМАХЕР● (@candy.studio) 23 Май 2020 в 4:04 PDT

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