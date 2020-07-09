Состояние Джеффа Безоса превысило $180 млрд

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса составляет $182,6 млрд.

Это произошло на фоне роста акций компании.

Состояние Безоса является самым максимальным на одного человека за все 40 лет, когда журнал ведет подсчеты.

Акции Amazon упали на 15% в первые две с половиной недели марта, когда коронавирус начал распространяться в США. С тех пор акции выросли, взлетев более чем на 80%. Люди начали активно переходить на покупку товаров онлайн, а не в физических магазинах.

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Безосу принадлежит 11,1% акций Amazon. Рыночная капитализацию всей компании на 9 июля составляет $1,54 трлн.

Стоит напомнить, что Безос отдал четверть своей доли в Amazon своей бывшей жене Маккензи Безос в рамках их бракоразводного процесса в 2019 году. Она получила $59,8 млрд и стала второй по богатству женщиной на планете.

Если бы Безос оставил деньги себе, то его капитал сегодня составлял бы около $240 млрд.

15 апреля 2020 года Безос за день заработал $6,4 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций Amazon.

В тот день к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций компании выросла на 5,3%, составив рекордные $2 238 за штуку.

Источник: Forbes