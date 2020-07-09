Отдых в Украине 2020: цены и условия на Шацких и Голубых озерах

Закрытые зарубежные курорты и жара побуждают наших граждан искать отдых в Украине. Одно из таких интересных мест называют украинским Мальдивами. Они находятся близ села Олешня в Черниговской области.

Здесь расположены три озера: Черное, Лазурное и Голубое. Называются они в соответствии с цветом воды. Самое больше в форме сердца, его глубина 22 метра. Даже в жару здесь не цветет вода.

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Ранее на месте озер были карьеры, где добывали песок, на их дне до сих пор находятся залежи кварцевого песка.

Рядом с озерами — базы отдыха. Цены — на любой вкус. В фанерном домике сутки стоят 300 грн, а за проживание в коттедже надо выложить 1 тыс. грн.

Здесь есть и собственная зона отдыха, а также выход к озеру. Отдельный бонус — это фестивали и концерты, которые здесь часто происходят.

Туристическая инфраструктура в последние годы значительно разрослась. Теперь базы отдыха не только у озера, но и в лесу.

Карантин повлиял на отдых. Здесь отменили питания в стиле шведского стола. Жители коттеджей теперь не пересекаются в столовой.

Еще один туристический маршрут ведет на Шацкие озера Волыни. Одно из них — Свитязь, которое является крупнейшим и самым глубоким озером в Украине природного происхождения.

Свитязь со всех сторон окружен сосновыми лесами. Он имеет целебную, кристально чистую, обогащенную серебром и глицерином, воду.

Пляжи — полные отдыхающих. Здесь есть все для семейного отдыха даже во время карантина.

Вокруг Свитязя много санаториев и детских лагерей. Правда цены на проживание в этом году выросли на 10% и теперь стартуют от 1 тыс. грн. Для одних отдыхающих — это уже дорого, для других — вполне приемлемо.

В Украине есть и такие озера, поездка к которым будет стоить копейки, например, на озеро Бучак в Черкасской области. Когда-то здесь хотели построить гидроэлектростанцию, даже затопили несколько окрестных сел. Но впоследствии остановили строительство, и теперь здесь фантастические пейзажи.

Но добраться до Бучака крайне трудно, придется прорываться через заросли по лесным тропам, кроме того — здесь нет пляжа. Зато это место не очень раскрученное среди туристов. Поэтому здесь всегда можно отдохнуть без шума.

Кому же захочется комфорта, может проехать с Бучака ближе к Каневскому водохранилищу. Там до сих пор есть базы отдыха еще с советским сервисом. Но появляются и современные объекты, есть домики с евроремонтом и кондиционерами.

На украинских водоемах можно не только отдохнуть, но и оздоровиться. В поселках вокруг Куяльницкого лимана в Одесской области принимать туристов привыкли и заслуженно называют свои места Меккой озерного отдыха в Украине.

Добраться до Куяльника очень просто — он находится прямо под Одессой. Это известный бальнеологический курорт, поэтому здесь много санаториев.

Путевка стоит от 600 грн до 1,2 тыс. грн в сутки. Правда, карантин внес свои коррективы, и сейчас отдыхающих там немного.

Если в прошлом году на этот момент было около 600 человек, то сейчас всего 100. Сюда приезжают не только искупаться в соленой рапе, но и намазаться грязями. Они дают лечебный эффект для кожи и суставов.

Кому же остановиться в санатории не позволяет семейный бюджет, может пожить у местных. Комната обойдется в 150-200 грн в сутки, квартира — 400-500 грн.

Карантин — это шанс для предпринимателей, занимающихся туризмом. Когда по всему миру закрыты границы, украинцы будут открывать отечественные природные прелести.

Поэтому отдохнуть со вкусом можно не только на море, а период карантина хорошая возможность присмотреться к украинским пейзажам.

В Украине разрешили открывать базы отдыха. Но только в тех областях, которые продолжают следующий этап смягчения ограничений.

В Запорожской области официально могут работать базы отдыха. Только в Приморске их около 50, почти все готовы принимать отдыхающих. Но вот туристы в этом году слишком осторожны.

Чтобы показать отдыхающим и членам правительства, что все в порядке, даже пригласили к себе ревизоров, чтобы те убедились в соблюдении всех санитарных требований.