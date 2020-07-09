Отдых в Украине летом 2020: куда ехать и что делать

Из-за карантина украинцам придется изменить свои планы на летний отдых. В этом году приоритетным для многих станет внутренний туризм в пределах Украины.

Поэтому выбирать можно будет как среди уединения где-то в домике в Карпатах, так и среди баз отдыха на Черном и Азовском морях.

Кроме того, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения не будет запрещать купание в морях и реках.

Учитывая ​​ситуацию, туроператоры и руководство отелей начали искать варианты, как сделать отдых в Украине максимально комфортным.

Так, директор турагентства Bliss Tour Ирина Бирук говорит, что сейчас компания планирует предлагать туристам посетить побережье Черного моря, в частности, рассматривают варианты Коблево и Затоки. Но в планах также и туры в Закарпатье.

Генеральный директор управляющей компании Ribas Hotels Group Артур Лупашко, говоря об отдыхе летом в Украине, отмечает, что сейчас ориентируется на туроператоров, специализирующихся на выездном туризме.

— Мы подписали договора и делаем ставку на то, что туроператоры направят своих туристов, которые раньше ездили в Болгарию, Турцию и Грецию, в наши гостиницы. В частности, планируется ежедневный выезд двух автобусов из ключевых городов — Киева, Днепра, Харькова в направлении Одессы, а оттуда — в Коблево, Затоку, Железный Порт, Скадовск, Бердянск и Карпаты.

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Готовит новинки для туристов и Закарпатье. Туризмовед Федор Шандор говорит, что сейчас в регионе особенно вырос спрос на купание в чанах (есть даже пивные чаны и готовят пивные SPA) и йога туры. Также появилась новинка — ихтиотерапия, когда человек плавает среди рыб.

Позаботились и о тех, кто впервые решил посетить этот край, и разработали специальные маршруты.

— Мы сделали три вида маршрутов для чайников. Это золотой круг Закарпатья, серебряный треугольник Закарпатья и бронзовый овал Закарпатья. В этих маршрутах речь идет не только о том, куда поехать, а еще где поесть и что посмотреть. Они идеально подойдут для тех, кто не хочет общаться с екскурсоводамы или туроператорами, ведь в них все и так подробно расписано.

Факты ICTV также сосотавили свой список из пяти мест, куда поехать на отдых летом в Украине 2020. Однако отметим, поскольку Укрзализныця приостановила движение поездов до 1 июня, добраться до локаций пока можно только на автомобиле.

Ворохта

Если вы любитель подышать свежим горным карпатским воздухом и уже представляете, как утром просыпаетесь от приятной прохлады, щебета птиц, легкого тумана, берете любимую книгу и пьете кофе, тогда для летнего отдыха можно спокойно выбирать Ворохту.

Это поселок в Ивано-Франковской области, где вы точно не потеряетесь в толпе туристов, но отдохнете и насладитесь красотой гор.

А еще это место славится своими виадуками. В самой Ворохте их два. Один из них построен в далеком 1894 году Австро-Венгерской империей. Соединяет он два берега реки Прут и является просто таки идеальным местом для фотосессий.

Также в Ворохте можно подняться в горы, которые здесь совсем не высокие. А еще просто побродить по местным улочкам, полюбоваться колоротными гуцульскими деревянными церквями, полонинами и горными реками.

Цены на аренду домиков здесь стартуют от 400-600 грн в сутки.

Как добраться: как правило, из Киева в Ворохту курсируют поезда Киев-Рахов и Киев-Ворохта. На авто придется проехать 635 км.

Дземброня

Еще одно маленькое райское местечко в Ивано-Франковской области, чтобы как можно дальше спрятаться от излишнего внимания. Здесь вы точно не встретите так много людей, как в Славском, Яремче или Мукачеве.

Зато в этом уютном селе смело сможете набраться сил и отдохнуть. Однако скучать здесь точно не придется, ведь в Дземброни развитый зеленый туризм. А еще село является местом начала пешеходных маршрутов на Черногорский хребет.

Поэтому, если покорить Говерлу смелости пока не хватает, то можно потренироваться, поднявшись на гору Ушастый камень (1 864 м) или на Смотрич (1 898 м).

А еще своей особой красотой поражают местные каскады водопадов, впадающих в реку Дземброню. Высота самого высокого 10 м, а общая высота каскада — около 100 м.

Однако особым украшением Дземброни являются полонины — Косарище и Степанский, окруженные высокими хвойными лесами.

Цены на жилье здесь страртуют от 300 грн в сутки для одного человека.

Как добраться: проще всего из Киева добраться поездом до Ивано-Франковска, а оттуда доехать на маршрутках до Верховины и пересесть на маршрутку до самой Дземброни.

Расстояние от Киева до Дземброни — 680 км на авто.

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Скадовск

Если вы планируете отдых летом на Черном море, но шумные Одесса, Затока или Железный Порт вам не нравятся, то спокойно можно отдать предпочтение Скадовску в Херсонской области.

Кроме того, Скадовск — это традиционный курортный городок, но с хорошо развитой инфраструктурой. Здесь есть все необходимое для жизни, а еще порт, много кафе, аквапарк, дельфинарий, парк развлечений и даже теннисные корты.

Кстати, совсем недалеко от города расположен остров Джарылгач, который часто называют украинскими Мальдивами. И не случайно, ведь он очаровывает своих посетителей прозрачной голубой водой, удивительными пейзажами и бескрайними белыми песками.

А еще, по словам туристов, на острове часто можно полюбоваться дельфинами, которых видно из Черного моря.

Цены на жилье в Скадовске — от 700 грн в сутки с человека.

Как добраться: сначала нужно доехать поездом до Херсона, а оттуда пересесть на автобус до Скадовска. Из Скадовска на остров Джарылгач можно добраться на пароме.

Если выберете авто, то от Киева в Скадовск придется проехать 646 км.

Геническ

Любителям поплавать в Азовском море для отдыха летом 2020 может подойти именно этот город в Херсонской области. Довольно часто его выбирают, чтобы оздоровиться, ведь именно здесь расположены крупные залежи целебной голубой глины.

Кстати, отдых в Геническе прекрасно подойдет для семей с детьми. Пляжи здесь песчаные, но с небольшой долей гальки.

В случае, если вам надоест нежиться на пляже, можно поехать на экскурсию в заповедник Аскания-Нова или к уникальному соленому Розовому озеру, которое получило свой необычный цвет благодаря микроводоросли Dunaliella salina.

Стоимость жилья в Геническе может колебаться на уровне от 800 грн в сутки с человека.

Как добраться: проще всего доехать до Геническа на поезде. Если захотите посетить Розовое озеро, то от Геническа на маршрутке нужно доехать до Генгорки (поворот на село Приозерное), а от поворота пройтись 5 км пешком.

Расстояние от Киева до Геническа на авто — 755 км.

Бакота

Если вы планируете короткий отдых на лето, тогда можно посетить Бакоту. Часто это место в Хмельницкой области называют украинской Атлантидой. Бакотский залив образовался в 1986 году, когда строили Днестровскую ГЭС.

Тогда жителей села принудительно выселили и уже с 1981 года началось постепенное поднятие уровня Днестра, которое похоронило Бакоту и еще несколько десятков сел.

Местный микроклимат теплый и мягкий, поэтому его часто приравнивают к крымскому. А еще здесь можно посетить остатки древнего горного монастыря, несколько пещер и источники с целебной водой.

Кстати, по дороге в Бакоту можете заехать посмотреть на Каменец-Подольскую крепость. Кроме того, здесь же можно снять жилье, за которое придется заплатить от 500 грн в сутки за одного человека.

Как добраться: в Бакоту лучше всего ехать на собственном транспорте (расстояние от Киева — 435 км).

Если такой возможности нет, то можно сначала нужно добраться в Каменец-Подольский или Хмельницкий на поезде или автобусе, а оттуда доехать до Гораевки или Старой Ушицы. Потом придется идти пешком около 2 км.

Напомним, из-за пандемии коронавируса границы большинства европейских стран до сих пор закрыты, но некоторые из них уже начинают постепенно снимать ограничения.

В какие страны можно будет улететь летом 2020 — читайте на Фактах ICTV.