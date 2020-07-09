Как выбрать купальник: тренды 2020

Выбор подходящего купальника может стать большой проблемой для женщин, но это будет совсем не сложно, если вы прочитаете наш материал. Разгадка в том, что нужно выбрать купальники 2020, соответствующие вашему телосложению. Прежде всего определите тип своего строения тела, и проблема почти решена.

Бывают следующие типы строения у женщин, по которым легко узнать, как правильно выбрать купальник:

форма яблока;

форма груши;

форма банана (H);

форма песочных часов;

форма перевернутого треугольника.

Несколько дельных советов: если вы хотите спрятать лишние килограммы, выберите цельный купальник. Высокий вязаный купальник подчеркнет стройность ног, а обычный ремешок, наоборот, сделает ноги короткими и толстыми. Одним словом, постарайтесь выбрать такие модные купальники 2020, чтобы ваши несовершенные части тела выглядели максимально просто, и тогда им будут меньше уделять внимание.

Форма яблока

Особенность: тяжелый верх с тонким низом. Пышная грудь с широкими плечами. Стройные ноги и тонкие руки.

Решение: показать стройные ноги. Выбирайте:

купальники с увеличенными кружевными элементами на талии; купальники со складками или небольшими украшениями, например, милыми маленькими юбками; разноцветный купальник с рисунком; цельный купальник.

Избегайте однотонных купальников, легко вызывающих визуальную концентрацию.

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Форма груши

Особенность: нижняя часть тела широкая, а верхняя — тоньше, пышные ягодицы и бедра. Преимущество в том, что у такого типа очаровательная талия.

Решение: показать линию талии. Подойдут:

купальники с винтажными разрезами и с высокой талией, что сделают ноги еще длиннее; купальники с плотным дизайнерским верхом; купальники с юбкой или плавки с поясом.

Избегайте цельного купальника. Если вы очень скромная девушка, то можете выбрать купальник с высокой талией.

Тип банана (тип H)

Особенность: стройное тело сверху донизу. У женщин с таким типом нет лишнего веса, но у них одновременно плоская грудь и плоские бедра.

Решение: нужно наглядно сделать ваше тело более изогнутым и подчеркнуть женственность. Выбирайте:

купальники с рисунком на груди, например, топы с принтами, полосками, цветочными узорами, клетками; купальники с элементами оборок, складок или с кисточками; треугольный бикини или топик, чтобы показать ваш плоский живот. цельный купальник с ремешком.

Песочные часы и форма перевернутого треугольника

Особенность: маленькая грудь, тонкая талия и крепкие бедра.

Решение: цельный купальник с высоким вырезом. Это способ подчеркнуть всю верхнюю часть и округлые ягодицы. С ремешками или складками будет еще лучше.

Чтобы быть неотразимой летом, надо еще знать модные модели купальников этого сезона.

Тренды купальников 2020

раздельный купальник с топом-треугольником;

цельный купальник с вырезами;

бикини на косточках и высокой талией;

вязаный купальник-бикини;

цельный купальник с принтом зебры;

цельный купальник на одно плечо;

раздельный купальник с принтами-полосками по бокам, как у гонщика;

розовый бикини в клетку;

купальник на молнии спереди с длинным рукавом;

раздельный купальник-бикини с поясом.

Теперь вы знаете, как выбрать купальник. Пришла ваша очередь стать дивой пляжа и сиять на солнце. Заставьте себя выглядеть так, чтобы все узнали про вашу красоту.

Напомним, ранее мы писали, что модно носить в 2020 году.