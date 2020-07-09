Какой сегодня праздник - 9 июля 2020, что нельзя делать, приметы и именины

9 июля украинские верующие вспоминают Тихвинскую слезоточивую икону Божьей Матери с фрагментом одежды Пресвятой Богородицы.

Осенью 2010 года икона находилась в Украине, в Свято-Иорданском монастыре. Сейчас образ можно увидеть на Афоне в Греции.

Считается, что чудотворная икона может исцелить от тяжелых болезней и недомоганий.

Именины празднуют: Иван, Георгий, Давид, Денис, Павел.

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Народные приметы и традиции

Жаркая погода — тепло останется еще на пять недель;

Сильный запах цветов — будет дождь;

Много ягод в поле — зима будет холодной;

Многие росы утром — будет хороший урожай огурцов;

Идет дождь — сентябрь ожидается мокрым.

Что нельзя делать сегодня

Занимать кому-то (или у кого-то) деньги;

Ссориться и устраивать конфликты;

Женщинам не рекомендуется есть полевые ягоды.

Этот день в истории

1811 — большой пожар в Киеве: пламя уничтожило более 1,5 тыс. домов на Подоле.

1816 — Аргентина объявила независимость от Испанской империи. Сейчас 9 июля является государственным Днем независимости.

1950 — родился 4-й президент Украины Виктор Янукович.

1961 — в Канаде (город Виннипег) открыли памятник Т. Шевченко.

1972 — в УССР провели первый в республике подземный ядерный взрыв (в селе Крестище на Харьковщине).

Для удобства Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год с главными православными датами, перечнем поминальных дней и постов.

В воскресенье, 12 июля, отмечается большой праздник — День святых апостолов Петра и Павла.

28 июля (вторник) Украина будет праздновать День крещения Киевской Руси-Украины.