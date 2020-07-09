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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 9 июля

9 июля украинские верующие вспоминают Тихвинскую слезоточивую икону Божьей Матери с фрагментом одежды Пресвятой Богородицы.

Осенью 2010 года икона находилась в Украине, в Свято-Иорданском монастыре. Сейчас образ можно увидеть на Афоне в Греции.

Считается, что чудотворная икона может исцелить от тяжелых болезней и недомоганий.

Какой сегодня праздник - 9 июля 2020, что нельзя делать, приметы и именины

Именины празднуют: Иван, Георгий, Давид, Денис, Павел.

Читайте: Календарь церковных праздников на июль 2020

Народные приметы и традиции

  • Жаркая погода — тепло останется еще на пять недель;
  • Сильный запах цветов — будет дождь;
  • Много ягод в поле — зима будет холодной;
  • Многие росы утром — будет хороший урожай огурцов;
  • Идет дождь — сентябрь ожидается мокрым.

Что нельзя делать сегодня

  • Занимать кому-то (или у кого-то) деньги;
  • Ссориться и устраивать конфликты;
  • Женщинам не рекомендуется есть полевые ягоды.

Этот день в истории

  • 1811 — большой пожар в Киеве: пламя уничтожило более 1,5 тыс. домов на Подоле.
  • 1816 — Аргентина объявила независимость от Испанской империи. Сейчас 9 июля является государственным Днем независимости.
  • 1950 — родился 4-й президент Украины Виктор Янукович.
  • 1961 — в Канаде (город Виннипег) открыли памятник Т. Шевченко.
  • 1972 — в УССР провели первый в республике подземный ядерный взрыв (в селе Крестище на Харьковщине).

Для удобства Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год с главными православными датами, перечнем поминальных дней и постов.

В воскресенье, 12 июля, отмечается большой праздник — День святых апостолов Петра и Павла.

28 июля (вторник) Украина будет праздновать День крещения Киевской Руси-Украины.

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