Какой сегодня праздник - 9 июля 2020, что нельзя делать, приметы и именины

9 июля украинские верующие вспоминают Тихвинскую слезоточивую икону Божьей Матери с фрагментом одежды Пресвятой Богородицы.
Осенью 2010 года икона находилась в Украине, в Свято-Иорданском монастыре. Сейчас образ можно увидеть на Афоне в Греции.
Считается, что чудотворная икона может исцелить от тяжелых болезней и недомоганий.
Именины празднуют: Иван, Георгий, Давид, Денис, Павел.
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Народные приметы и традиции
- Жаркая погода — тепло останется еще на пять недель;
- Сильный запах цветов — будет дождь;
- Много ягод в поле — зима будет холодной;
- Многие росы утром — будет хороший урожай огурцов;
- Идет дождь — сентябрь ожидается мокрым.
Что нельзя делать сегодня
- Занимать кому-то (или у кого-то) деньги;
- Ссориться и устраивать конфликты;
- Женщинам не рекомендуется есть полевые ягоды.
Этот день в истории
- 1811 — большой пожар в Киеве: пламя уничтожило более 1,5 тыс. домов на Подоле.
- 1816 — Аргентина объявила независимость от Испанской империи. Сейчас 9 июля является государственным Днем независимости.
- 1950 — родился 4-й президент Украины Виктор Янукович.
- 1961 — в Канаде (город Виннипег) открыли памятник Т. Шевченко.
- 1972 — в УССР провели первый в республике подземный ядерный взрыв (в селе Крестище на Харьковщине).
Для удобства Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год с главными православными датами, перечнем поминальных дней и постов.
В воскресенье, 12 июля, отмечается большой праздник — День святых апостолов Петра и Павла.
28 июля (вторник) Украина будет праздновать День крещения Киевской Руси-Украины.