10 июля в церковном календаре – День Иоанны мироносицы или праведной.

То есть сегодня именины празднуют все Иванны. Это женская форма от мужского имени Иван.

В переводе с древнеиудейского означает — помилованная Богом.

В быту чаще всего используются сокращенные формы имени — Яна или Жанна, заимствованные с польского и французского.

В День ангела Иванны, Яны или Жанны поздравьте близких и друзей с этим прекрасным именем. Факты ICTV подготовили для них поздравления в прозе.

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Милая Иванна! В день именин желаем здоровья, любви и вдохновения. Успехов во всех делах. Пусть каждый день приносит тебе удовольствие и радость. С Днем ангела!

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Самая очаровательная девушка без единого изъяна — это Иванна. Поздравляю тебя с праздником. Желаю радостных секунд, веселых минут, успешных часов, счастливых дней, долгих лет и большой любви. Будь всегда неотразимой, самой необыкновенной и неповторимой.

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Дорогая Иванночка, милая и потрясающая, я поздравляю тебя и от чистого сердца желаю с каждым своим днем чувствовать невероятный прилив сил в себе и поток счастья в своей жизни. Пусть на пути к успеху всегда горит зеленый свет, пусть для радости твоего сердца не будет никаких пределов.

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Поздравляю, Иванночка! Желаю всегда быть в нужном месте и в нужное время, наслаждаться каждым мгновением счастья и любви, уверенно идти к своим целям, и конечно же, оставаться самой очаровательной и потрясающей Иванной на свете.

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Иванна, когда произносишь твое имя, то кажется, что цветы распускаются, а солнце светит ярче. С Днем ангела, пусть же чувство радости, которое сопровождает тебя, будет сильнее с каждым днем. Пусть жизнь преподносит тебе только позитивные подарки. С праздником и успехов во всем.

На Рождество Иоанна Предтечи, который в народе называют Ивана Купала и который праздновали 7 июля, Факты ICTV также публиковали поздравления в открытках и СМС с Днем ангела Иванны.

Следующим большим праздником в церковном календаре на июль 2020 будет День крещения Киевской Руси — Украины (28 июля).