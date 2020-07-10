10 июля День ангела празднует Яна. В переводе от древнееврейского имени Иоанн означает милость Божья.

В детстве Яна послушная, она любит и уважает родителей, прислушивается к их словам и делает все, чтобы не огорчать их.

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В школе ей не все предметы даются легко, однако она упорно идет к своей цели. В зрелом возрасте ей без особых трудностей дается любая работа.

В день ангела Яны Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках.

В 2020 году в Украине будет много государственных праздников. Полный календарь праздников на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.