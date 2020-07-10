Гороскоп на 11 июля 2020 по картам таро, почуяв выходные, воскрес и готов оторваться за ту неделю, которая прошла, и еще за ту, которая будет. Это тот удивительный случай, когда слушать карты не стоит – и вот, почему.

Судя по первой карте гороскопа на 11 июля, Колеснице, в жизнь вернулась воля что-то делать, и больше всего хочется взять все в свои руки. Кажется, что все получится. Немного силы воли, контроля, тщательного планирования и не менее тщательного следования плану – и все получится.

Проблема в том, что написать план под чужое счастье нельзя. Как и запланировать свое личное счастье, чужие поступки и желания, которые зависят только от самих людей.

Хотя казалось бы, Звезда дальше, ну же, что еще нужно. Звезда, которая наконец-то повернулась к вам правильной стороной и обещает полное восстановление. Говорит, что силы сами вернутся, живот сам преобразуется в кубики пресса, прошлые неудачи на самом деле окажутся успехом. Только знай, следуй плану прошлой карты. Что тут может пойти не так.

А не так может пойти многое, напоминает Умеренность — заключительная и сглаживающая неуемную энергию первых двух карт гороскопа на 11 июля для всех знаков зодиака.

Это желание сделать все и за одни выходные – это от недовольства неделей, тревожности, страха потратить редкое время отдыха впустую. Отсюда же желание все контролировать и ожидание немедленных результатов от всего.

Но этот путь ведет только к разочарованию и к усталости. В эти выходные притормозите, хотя бы в субботу. Радоваться и отдыхать можно и нужно, просто помните, что это не соревнование за то, кто отдохнет быстрее, сильнее, лучше всех. Как получится – так и будет.















Гороскоп на 11 июля: распрягайте, хлопцы, сфинксов / 4 фотографии

Гороскоп на июль

Детальный гороскоп для всех знаков зодиака на июль предусматривает хорошую погоду. Большинство почувствует, что пришло время что-то менять в своей жизни. Начнется новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.

Венера закончила фазу своей ретроградности, что значительно улучшает понимание между людьми.

Источник: А как вам такой расклад