Календарь церковных праздников на июль 2020

В церковном календаре на июль 2020 два великих православных праздника – Рождество Иоанна Предтечи (7 июля), именуемый в народе Ивана Купала, и День святых апостолов Петра и Павла (12 июля), которым заканчивается многодневный Петров пост, начавшийся 15 июня.

Есть еще одна важная дата – 28 июля исполняется 1 032 года со Дня крещения Киевской Руси-Украины. Это не только церковный, но и государственный праздник. В Украине он стал официальным с 2008-го.

По легенде, в этот день в 988 году князь Владимир принял христианство и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь народ.

Список церковных праздников на июль 2020

1 июля, среда – Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, Боголюбской иконы Божией Матери, Преподобного Леонтия Печерского

2 июля, четверг – Апостола Иуды, брата Господня, Преподобного Варлаама Важского, мученика Зосимы

3 июля, пятница – Благоверного князя Глеба Владимирского, Священномученика Мефодия, епископа Патарского

4 июля, суббота – Священномученика Терентия, епископа Иконийського, Мученика Иулиана Тарсийского

5 июля, воскресенье – Священномученика Евсевия, епископа Самосатского, мучеников Зинона и Зины

6 июля, понедельник – Владимирской иконы Божией Матери, Собор Владимирских святых, мученицы Агриппины

7 июля, вторник – Рождество Иоанна Предтечи (предсказал пришествие Иисуса Христа), Иванов день

8 июля, среда – День Петра и Хавроньи (покровители семьи и брака)

9 июля, четверг – Тихвинской иконы Божией Матери, Преподобного Давида Солунского

10 июля, пятница – Преподобного Мартина Туровского, Праведной Иоанны-мироносицы

11 июля, суббота – окончание многодневного Петровского поста, Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна, иконы Божией Матери Троеручица

12 июля, воскресенье – День святых апостолов Петра и Павла

13 июля, понедельник – Собор славных и всехвальных 12 апостолов, Баликинской и Горбаневской икон Божией Матери

14 июля, вторник – Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших, Праведной Ангелины, Преподобного Никодима Святогорца

15 июля, среда – Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, Святого Фотия, митрополита Киевского, Ахтырской иконы Божией Матери, однодневный пост

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16 июля, четверг – Преподобного Анатолия Печерского, перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси чудотворца

17 июля, пятница – Святого Андрея, архиепископа Критского, Преподобного Андрея Рублева, иконописца, Благоверного великого князя Андрея Боголюбского, Галатской иконы Божьей Матери, однодневный пост

18 июля, суббота – Обретение мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, Преподобного Афанасия Афонского, иконы Божией Матери Экономисса

19 июля, воскресенье – Обретение мощей праведной девы Иулиании, княгини Ольшанской, Собор Радонежских святых, Преподобного Сысоя Печерского

20 июля, понедельник – Преподобного Фомы, Влахернской иконы Божьей Матери

21 июля, вторник – Казанской иконы Божией Матери, великомученика Прокопия

22 июля, среда – Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, Священномученика Кирилла, епископа Гортинского, Святого Феодора, епископа Едесского, однодневный пост

23 июля, четверг – Положение ризы Господа Иисуса Христа в Москве, Преподобного Антония Печерского, Коневской иконы Божьей Матери

24 июля, пятница – Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, Равноапостольной княгини Ольги, в крещении Елены, однодневный пост

25 июля, суббота – Иконы Божией Матери Троеручица, Мучеников Прокла и Илиария, Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, в Киеве

26 июля, воскресенье – Собор архангела Гавриила, Преподобного Стефана Савваита, мучеников Серапиона и Маркиана

27 июля, понедельник – Преподобного Стефана Махрищского, Преподобного Онисима, чудотворца

28 июля, вторник – День крещения Киевской Руси-Украины, Равноапостольного великого князя Владимира

29 июля, среда – Священномученика епископа Афиногена и 10 его учеников, мучеников Павла, Алевтины (Валентины) и Хионии, Чирской (Псковской) иконы Божией Матери, однодневный пост

30 июля, четверг – Великомученицы Марины (Маргариты), Святогорской иконы Божией Матери

31 июля, пятница – мученика Емилиана, Преподобного Иоанна Многострадального, Преподобного Памвы Печерского, однодневный пост.

Петров пост в июле 2020

В июле верующие до 11 июля включительно соблюдают многодневный Петровского поста, который всегда заканчивается 12 июля Днем святых апостолов Петра и Павла.

Но начинаться он может в разные даты, поскольку привязан к празднованию Троицы, которая тоже имеет разные даты, потому что зависит от Пасхи.

В 2020 году Апостольский или Петропавловский пост начался 15 июня, то есть через неделю после Пятидесятницы.

В целом же этот первый летний пост может длится от 8 до 42 дней. В этом году – 27 дней.

Летом будет еще один пост – Успенский (14-28 августа).

И в конце года – Рождественский, который традиционно начнется 28 ноября 2020 года и закончится 6 января 2021-го.