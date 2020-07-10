На западной Украине сообщено о штормовом предупреждении.

На выходные синоптики прогнозируют ухудшение погоды на всей территории Западной Украины.

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В субботу, 11 июля, в большинстве западных областей днем предусматриваются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В воскресенье, 12 июля, синоптики сообщают о значительных грозовые дожди, в Карпатах и на Закарпатье сильные ливни (II уровень опасности, оранжевый).

Непогода в Украине

Недавно непогода всколыхнула юг Украины, в Одессе погода ухудшилась, сильные порывы ветра повалили около 63 деревьев, также пострадали два человека.

В нескольких населенных пунктах Одесской области произошло подтопление 11 домашних хозяйств из-за сильных дождей и шквального ветера.