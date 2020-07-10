Viber, Monobank и другие приложения на iOS заработали: что случилось

Компания Facebook сообщила об устранении проблемы в работе своего инструмента, из-за которой пользователи смартфонов и планшетов на iOS по всему миру не могли зайти в популярные приложения.

Неисправность обнаружили в инструменте Facebook SDK, который после интеграции в приложение разрешает пользователям логиниться при помощи данных соцсети.

Ошибка была связана с изменениями в исходном коде.

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Глобальный сбой

10 июля пользователи iPhone и iPad по всему миру сообщали о проблеме, из-за которой они не могли зайти в популярные приложения на iOS, такие как: Spotify, Tinder, Viber и другие.

В Украине неудобства ощущали клиенты виртуального Monobank, которые не могли зайти в приложение на аппаратах с iOS.