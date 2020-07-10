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Viber не работает — пользователи iPhone заявили о проблемах

10 июля произошел сбой Viber на iPhone. На то, что не открывается Viber, стали жаловаться пользователи смартфонов.

Кроме того, не работают мобильные приложения банков — Приват24 и Monobank.

— В Viber невозможно зайти, при входе сразу же выбивает и возвращает на главный экран, — сообщили пользователи.

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Также есть проблемы с TikTok, Tinder, Pinterest, Waze и Spotify. Пользователи не могут войти в них, переустановка приложений не помогает.

А вот Telegram работает в нормальном режиме.

Есть предположение, что сбой связан с системой аналитики Facebook.

В июне пользователи фиксировали проблемы с приложением Приват24 от Приватбанка.

Они не могли пройти авторизацию на сервисе и проводить платежи.

Сбой произошел из-за аварийной ситуации сетевого оборудования, сообщили в пресс-службе Приватбанка. Через час работу сервиса восстановили.

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