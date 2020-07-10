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Выходные в 2020 году – когда будут отдыхать украинцы

Согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных.

Выходные в 2020 году:

  • 1 января — Новый год;
  • 6 января — выходной перед Рождеством;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 19 апреля – Пасха;
  • 1 мая — День труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 7 июня – Троица;
  • 28 июня — День Конституции Украины;
  • 24 августа — День Независимости Украины;
  • 14 октября — День защитника Украины;
  • 25 декабря — Рождество Христово;

Календарь на 2020 год предполагает следующие переносы, если государственный праздник приходится на выходной:

  • 8 марта – Международный женский день, выходным рекомендуется сделать и понедельник — 9 марта;
  • 19 апреля – Пасха, рекомендуется устроить выходной в понедельник — 20 апреля;
  • 9 мая – День победы, выходной в понедельник — 11 мая;
  • 7 июня – Троица, выходной в понедельник — 8 июня;
  • 28 июня — День Конституции, выходной в понедельник — 29 июня.

Кроме того, накануне праздничных и нерабочих дней длительность рабочих часов сокращается на один час.

Государственные выходные 2020 - календарь

Ранее Факты ICTV публиковали список государственных праздников в Украине на 2020 год.

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