На дату 10 июля не припадает никаких международных или всемирных праздников. Однак этот день имеет большое значение во многих странах.

Так, Багамы, к примеру, празднуют День независимости, а в Монголии отмечают День национального флага.

В народе 10 июля чтят память святого Самсона Сеночного. В это время года были частые дожди, поэтому сено часто намокало и портилось.

Кто празднует именины: Александр, Георгий, Егор, Петр, Иван, Юрий, Владимир.

Народные приметы на 10 июля:

Если в этот день будет дождь, значит все лето будет мокрым.

Перед засухой пчелы становятся злыми.

Если облака плывут с Запада, то будет плохая погода.

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Что нельзя делать 10 июля:

нельзя врать;

нельзя подбирать монеты в пола;

нельзя стирать вещи красного цвета;

нельзя долго смотреть в зеркало.

Что бы знать, какой праздник когда выпадает, мы составили для вас календарь церковных праздников на год.

Ближайший большой праздник припадает на 12 июля — День Петра и Павла.