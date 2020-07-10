На дату 10 июля не припадает никаких международных или всемирных праздников. Однак этот день имеет большое значение во многих странах.
Так, Багамы, к примеру, празднуют День независимости, а в Монголии отмечают День национального флага.
В народе 10 июля чтят память святого Самсона Сеночного. В это время года были частые дожди, поэтому сено часто намокало и портилось.
Кто празднует именины: Александр, Георгий, Егор, Петр, Иван, Юрий, Владимир.
Народные приметы на 10 июля:
- Если в этот день будет дождь, значит все лето будет мокрым.
- Перед засухой пчелы становятся злыми.
- Если облака плывут с Запада, то будет плохая погода.
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Что нельзя делать 10 июля:
- нельзя врать;
- нельзя подбирать монеты в пола;
- нельзя стирать вещи красного цвета;
- нельзя долго смотреть в зеркало.
Что бы знать, какой праздник когда выпадает, мы составили для вас календарь церковных праздников на год.
Ближайший большой праздник припадает на 12 июля — День Петра и Павла.