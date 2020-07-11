День рыбака в Украине во второе воскресенье июля установили указом от 22 июня 1995 года.

В 2020 году профессиональных рыбаков и любителей рыбалки будут поздравлять 12 июля.

Как правило, в этот день всем любителям и профессионалам желают хорошего клева, богатого улова, надежной удочки и хороших товарищей.

А пока вы собираете снаряжение и готовитесь поймать свою самую крупную добычу, мы собрали 5 интересных фактов о необычной рыбалке.

На рыбалку — с лопатой!

В некоторых странах центральной Африки рыбакам не нужна удочка. Дело в том, что местная рыба во время засухи закапывается глубоко в ил. Добычу приходится откапывать лопатой.

Дельфины-рыбаки

В южных городах Бразилии дельфины помогают рыбакам поймать добычу. Пока рыболовы со снастями стоят у берега, дельфины гонят рыбу к ним. Когда один из дельфинов подпрыгивает и переворачивается в воздухе, рыбаки забрасывают сети.

Сети из паутины

В Новой Гвинее рыбаки изготавливают удобные и практичные сети из одного из самых прочных природных материалов — паутины. Однако вряд ли такие сети прослужат долго.

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Рыбалка с бакланами

На японских островах и в Древнем Китае любители рыбалки прибегали к хитрости.

Рыбак на лодке плыл к центру водоема и выпускал ручных бакланов. Они с легкостью ловили всю рыбу, плывшую мимо лодки, но при этом глотать ее не могли — на шее бакланов были узкие ошейники.

Поймать электрического угря

Жители берегов Амазонки нашли способ безопасно ловить электрического угря, бьющего током в 500 вольт. Правда для этого им приходилось подставлять коров. Стадо загоняли в реку, и угри тратили свои заряды на животных. Коровы не умирали, а угри становились абсолютно безопасными для ловли.

Кстати, это не единственный день, когда можно поздравить рыбаков. Всемирный день рыбака отмечают также 27 июня.

Если вы не знаете, как в очередной раз отпроситься на рыбалку и не вызвать гнев жены, предлагаем три действенные отговорки.