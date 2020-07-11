Подробный гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Многие люди почувствуют себя свободнее, вопросы будут решаться быстрее, а с окружающими наладятся хорошие отношения.

13 июля Меркурий остановился, эта планета характеризует — мышление и коммуникации. Меркурий готовится перейти в фазу прямолинейного движения, после периода ретроградности.

Качества и характеристики этой планеты направляются строго на реализацию индивидуальности. В течение этой недели люди не склонны отвлекаться и распыляться на посторонние моменты.

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Многим легче сконцентрироваться на деле и добиться быстрых результатов, что положительно влияет на деловую сферу, способность к коммуникации, решение вопросов купли-продажи.

С 14 июля Меркурий перейдет в прямолинейное движение. Поэтому люди открыты, без задержек решаются важные дела, а темы дома и семьи доставляют удовлетворение.

С 14 июля люди легче идут на контакт и воспринимают информацию, находят взаимопонимание, взаимодействие друг с другом становится полезным, поездки благоприятны.

Гороскоп для Овнов

Хороший период для спортсменов и тех, кто работает на производстве. Появляются новые идеи и интересы. Благоприятные метаморфозы в общении с коллегами и партнерами, а деловые отношения с женщинами могут превратиться в романтические. Если беспокоит здоровье, то в этот период вы быстро восстанавливаетесь. Хорошее время для косметических процедур и операций. Романтическое общение и свидания приносят удовлетворение. Завязываются новые интересные знакомства, появляются новые увлечения. Благоприятный период для активного отдыха и взаимодействия с партнером. Ускоряются дела по всем сферам жизни.

Гороскоп для Тельцов

Самообладание в этот период повысит внутреннюю силу. Происходит ускорение процесса выздоровления от всех заболеваний, а также ярко выражен прилив жизненной энергии. В это время можно ожидать поощрения от начальства, повышения в должности, поддержки влиятельных лиц. Этот период отмечен определенным прогрессом и в материальном отношении: вам отдают все, что должны, но не более того. В это время хорошо складываются и укрепляются отношения с домашними или любимыми. Удачный период для построения совместных планов и решения задач.

Гороскоп для Близнецов

Ближнее окружение, родственники, дети, а также денежные вопросы, будут основными сферами в это время. Благоприятный период для деловых переговоров, подписания соглашений. В контактах и связях становитесь очень активными и энергичными, многое получается так, как вы и планировали. В своей профессии проявляете себя уверенно, руководство сможет оценить ваши старания по достоинству. Возможно переутомление из-за связей и контактов, но это подходящий период для профессиональной реализации. Настойчивость в выражении своих идей и интересов находит поддержку окружающих, хорошо идет работа, которая требует интеллектуальных и творческих усилий.

Гороскоп для Раков

Вы очень чувствительны к словам и поведению окружающих; все склонны воспринимать на свой счет, поэтому есть вероятность сделать ошибочные выводы. Воображение может приукрашивать действительность, для творческих людей этот период может оказаться очень продуктивным. Писателям легко выражать свои глубокие ощущения, поэтому могут создать востребованные произведения. Для людей технического склада ума, работающих с расчетами и документами, существует проблема вычленить из потока мыслей главное и неглавное, поэтому порой сложно выразить мысли вслух. Карьера и другие амбиции требуют много энергии, ваши действия могут оказать важное влияние на будущее.

Гороскоп для Львов

В это время в памяти могут всплывать давние события, которые не дают вам покоя, тревожат совесть. Расскажите близким людям о том, что вас волнует, не бойтесь доверить свои мысли, вы обязательно получите поддержку и сможете решить наболевшие вопросы. Можете столкнуться с тем, что вам трудно высказать словами свои чувства, вам кажется, что вас не понимают. Но это может быть плодотворный период для творчества. Активно поработав сейчас, уже скоро вы сможете продемонстрировать свои таланты и получить признание. Возникают обстоятельства, способные сделать вас более волевым и динамичным человеком, преуспевающим и независимым.

Гороскоп для Дев

Приходят новые идеи, вы устремлены в будущее, строите планы. Это хороший период для привлечения спонсоров. Есть возможность найти сторонников и покровителей, большую роль играют единомышленники, у которых можно искать поддержки и понимания. Вы сможете занять лидирующую позицию или продвинуть свою идею. Благоприятное время для общественной работы или научных исследований. Если вы давно планировали создать какое либо сообщество по интересам или общественное объединение, пришло время сделать это. Если долго не получалось договориться, оформить документы или закончить какой-либо проект, то сейчас все удастся.

Гороскоп для Весов

Хороший период для проведения официальных встреч, переговоров, торжественных приемов. Удачное время для решения важных деловых вопросов, у вас появляются новые идеи для творческого самовыражения. Благоприятное время для изучения иностранных языков. Можете рассчитывать на успешное решение юридических дел. Используйте этот период для гармонизации ваших романтических отношений и семейных связей, занятий с детьми. Складываются ситуации, которые добавят красок в угасающие отношения. Благоприятное время для проведения косметических процедур, любых оздоровительных мероприятий, для начала курса лечения или проведения курса массажа.

Гороскоп для Скорпионов

Вы становитесь более энергичными, решительными и деятельными. В вас пробуждается дух борьбы и соперничества, поэтому вас легко можно вдохновить на активную деятельность. Дело, начатое в этот период, вначале может казаться многообещающим, но со временем развивается планомерно, приносит желаемые результаты, хотя и не такие большие, как казалось вначале. Вы, наконец, беретесь за работу, которую долго откладывали или успешно завершаете давно начатые проекты. В это время вы можете сменить работу или активно заниматься поиском работы. Благоприятное время для того, чтобы предпринимать какие-либо действия, направленные на улучшение или укрепление собственного здоровья.

Гороскоп для Стрельца

Много дел, связанных с детьми, творческой деятельностью или романтическим партнером, центр событий смещается от вас к другим людям, особенно это относится к вашим брачным или деловым партнерам. Необходимо во всех ситуациях искать компромисс, выгоду и пользу для всех участников отношений. Испортить благоприятные шансы и возможности могут повышенные требования к партнерам и переменчивое настроение. Из-за непонимания друг друга, необоснованной ревности может сложиться напряженный психологический фон. Появляется склонность к ненужной растрате денег, что вызывает дополнительные сложности.

Гороскоп для Козерогов

Обстоятельства помогают определить свое место в обществе. Ваша работа может затрагивать юридические вопросы, оформление документов. Сосредоточьтесь на своих целях, расставьте приоритеты и тогда появятся возможности реализовать свои планы. Слишком оптимистический взгляд на них может принести разочарования в дальнейшем. Из-за поспешного принятия решений можно совершить неправильные поступки, следствием которых станут финансовые потери. Будьте внимательны за рулем и в работе с острыми предметами, техникой. Соблюдайте осторожность в общественных местах, не вступайте в столкновение с людьми, обладающими властью.

Гороскоп для Водолеев

В этот период можно наладить отношения с детьми, укрепить связь с любимым, расширить круг знакомств. Развитие воображения может сделать этот период успешным для воплощения творческих замыслов. Возможны счастливые случайности, подарки, премия или другие денежные вознаграждения, которые вы заслужили. Возрастает жизненная сила, сопротивляемость различным заболеваниям. Уделите время спорту и активному отдыху. Ваша активность возрастает, и это привлекает партнеров противоположного пола. Появляется желание стать лидером в паре или семье, поэтому следует обдумать, каким образом это может отразиться на ваших отношениях.

Гороскоп для Рыб

Вы сможете избавиться даже от затянувшихся конфликтов с любимыми или членами семьи. Подходящее время для выражения чувств и интересов, для объяснений с романтическим партнером. Примите участие в делах ваших взрослых детей, с младшими занимайтесь развивающими играми. Пробуждение творческого воображения, интуиции и проницательности помогут построить планы. Для интеллектуалов период будет благоприятным для творческого развития, а для людей, склонным к искусству, путешествия и отдых послужат поводом для вдохновения. Благоприятны контакты с зарубежными партнерами, может быть достигнута долгожданная договоренность.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.