Погода в Украине на сегодня - 11 июля 2020

Погода 11 июля будет очень разнообразной: на Западе пройдут грозы, а на Востоке будет очень жарко.

В западных областях Украины синоптики прогнозируют до +30 градусов днем и до +13 градусов ночью. Регион накроют грозы и проливные дожди.

На севере страны ожидается жара до +30 градусов днем, а ночью температура опустится до +15.

В Киеве температура воздуха прогреется до +31 градуса тепла.

В восточных областях синоптики прогнозируют до +30 градусов днем.

На юге столбик термометра поднимется до +32 градуса днем а ночью до +19.

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А вот погода в Украине на выходных предполагается дождевой.

В воскресенье, 12 июля, дожди ожидаются на Западе, частично — на Севере, а также в Винницкой области.