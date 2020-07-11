Всемирный день шоколада ежегодно отмечают 11 июля, а также в этот день в православной церкви чтят память преподобных Германа и Сергея Валаамских — известных праведников и чудотворцев.
Об их жизни не сохранилось почти никакой информации, однако важно, что именно они являются учредителями Валаамского монастыря.
До 11 июля примечали, что скоро наступит осень. Так, с деревьев уже начинали постепенно опадать листья. В некоторых регионах начинали выкапывать первую картофель.
Кто празднует именины: Герман, Иван, Павел, Сергей.
Народные приметы на 11 июля:
- кукушка замолчала — будет ранняя и снежная зима;
- в народе говорят: На Германа упало по листу. Придет август — упадет по два;
- соловей поет последний день, а если кукушка перестала куковать — зима рано придет.
Читайте: Календарь праздников на июль 2020
Что нельзя делать 10 июля:
- врать;
- давать деньги в долг
Что бы знать, какой праздник когда выпадает, мы составили для вас календарь церковных праздников на