Всемирный день шоколада ежегодно отмечают 11 июля, а также в этот день в православной церкви чтят память преподобных Германа и Сергея Валаамских — известных праведников и чудотворцев.

Об их жизни не сохранилось почти никакой информации, однако важно, что именно они являются учредителями Валаамского монастыря.

До 11 июля примечали, что скоро наступит осень. Так, с деревьев уже начинали постепенно опадать листья. В некоторых регионах начинали выкапывать первую картофель.

Кто празднует именины: Герман, Иван, Павел, Сергей.

Народные приметы на 11 июля:

кукушка замолчала — будет ранняя и снежная зима;

в народе говорят: На Германа упало по листу. Придет август — упадет по два;

соловей поет последний день, а если кукушка перестала куковать — зима рано придет.

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Что нельзя делать 10 июля:

врать;

давать деньги в долг

Что бы знать, какой праздник когда выпадает, мы составили для вас календарь церковных праздников на