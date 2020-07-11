Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 11 июля

Всемирный день шоколада ежегодно отмечают 11 июля, а также в этот день в православной церкви чтят память преподобных Германа и Сергея Валаамских — известных праведников и чудотворцев.

Об их жизни не сохранилось почти никакой информации, однако важно, что именно они являются учредителями Валаамского монастыря.

До 11 июля примечали, что скоро наступит осень. Так, с деревьев уже начинали постепенно опадать листья. В некоторых регионах начинали выкапывать первую картофель.

Кто празднует именины: Герман, Иван, Павел, Сергей.

Народные приметы на 11 июля:

  • кукушка замолчала — будет ранняя и снежная зима;
  • в народе говорят: На Германа упало по листу. Придет август — упадет по два;
  • соловей поет последний день, а если кукушка перестала куковать — зима рано придет.

Читайте: Календарь праздников на июль 2020

Что нельзя делать 10 июля: 

  • врать;
  • давать деньги в долг

Что бы знать, какой праздник когда выпадает, мы составили для вас календарь церковных праздников на

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка