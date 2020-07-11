За день состояние увеличилось на $6 млрд: Маск обошел богатейших людей мира

Илон Маск обошел нескольких богатейших людей в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg.

10 июля состояние Маска увеличилось на более чем $6 млрд и сейчас оценивается в $70 млрд. Это произошло из-за резкого подорожание акций Tesla. Они выросли на 11%.

В рейтинге самых богатых людей Маск обошел генерального директора Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, чье состояние оценивается в $69,2 млрд. Его холдинг является управляющим для большого количества компаний в мире. Они имеют части в Apple и Coca-Cola.

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Также Маск обошел сооснователя компании-производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисона и сооснователя Google Сергея Брина.

Маск является владельцем пятой части акций Tesla, которая составляет львиную долю его состояния. Его контрольный пакет акций SpaceX — около $15 млрд.

В мае Маск написал в Twitter, что акции его компании Tesla стоят “слишком дорого”. Его твит вызвал падение их стоимости на 10% до $701.32.

Тогда стоимость компании упала почти на $ 15 млрд.

После этого Маск заявил, что распродает все свое имущество и хочет, чтобы у него не было ни одного дома.

20 июня он продал свою основную резиденцию в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе за $29 млн.