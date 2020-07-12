День Петра и Павла отмечают 12 июля. Этот праздник знаменует окончание купальских празднований и Петрового поста.

Апостолы Петр и Павел были одними из основоположников христианства и входили в ближайший круг Иисуса Христа. Они приняли мученическую смерть за веру.

Христиане православной веры празднуют День Петра и Павла 12 июля, католики — 29 июня. Также в этот день все придерживаются определенных правил и обрядов.

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Праздник в честь двух апостолов принято встречать в чистоте, поэтому за день до 12 июля стоит убрать в доме.

Также ко дню Петра и Павла нужно было соблюдать пост, который имел целью очистить душу и тело человека через соблюдение определенных ограничений и правил. Петров пост начинался через неделю после праздника Троицы и продолжался до 12 июля. А уже на праздник украинцы накрывали стол и встречали его в кругу семьи.

Факты ICTV подготовили поздравления ко Дню Петра и Павла в открытках.

Церковные праздники в июле

В календаре церковных праздников на июль 2020 указано два больших праздника — Рождество Иоанна Предтечи, которое в народе называют Ивана Купала (7 июля) и День Петра и Павла (12 июля).

Также в этом месяце заканчивается Петров пост, который призван очистить душу и тело человека. Еще один важный праздник среди верующих отмечают в июле — День крещения Киевской Руси-Украины (28 июля).