День рыбака 2020 в Украине празднуют 12 июля. Этот праздник не имеет постоянной даты, его ежегодно отмечают во второе воскресенье июля.

В этот день принято поздравлять всех, для кого рыбалка — дело жизни и любимое хобби.

В День рыбака Факты ICTV подготовили лучшие короткие поздравление в стихах.

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***

Ты — любитель порыбачить,

Выбрал хобби насовсем.

Пусть сопутствует удача,

Тебе всегда и везде.

***

Не срывается пусть рыбка

Никогда с твоих крючков.

И не сходит пусть улыбка

С твоих уст от пустяков.

***

С Днем рыбака тебя, дружище,

Пускай улов богатый ждет,

Пусть будет крепким лодки днище,

Той, что вперед тебя везет.

***

В этот праздник рыбака

Тебе желаю косяка.

Но не того, косячного,

А рыбного, удачного.

***

Погоды тебе отменой,

Чтоб прикорм удался,

Чтоб поймал ты огромного

В своей жизни карася.

В 2020 году в Украине, помимо государственных и церковных праздников, будет ряд неофициальных дат.

Это — профессиональные праздники, в которые принято дарить подарки и говорить лучшие слова представителям той или иной профессии.

Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.