День рыбака 2020 в Украине празднуют 12 июля. Этот праздник не имеет постоянной даты, его ежегодно отмечают во второе воскресенье июля.
В этот день принято поздравлять всех, для кого рыбалка — дело жизни и любимое хобби.
В День рыбака Факты ICTV подготовили лучшие короткие поздравление в стихах.
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Ты — любитель порыбачить,
Выбрал хобби насовсем.
Пусть сопутствует удача,
Тебе всегда и везде.
***
Не срывается пусть рыбка
Никогда с твоих крючков.
И не сходит пусть улыбка
С твоих уст от пустяков.
***
С Днем рыбака тебя, дружище,
Пускай улов богатый ждет,
Пусть будет крепким лодки днище,
Той, что вперед тебя везет.
***
В этот праздник рыбака
Тебе желаю косяка.
Но не того, косячного,
А рыбного, удачного.
***
Погоды тебе отменой,
Чтоб прикорм удался,
Чтоб поймал ты огромного
В своей жизни карася.
В 2020 году в Украине, помимо государственных и церковных праздников, будет ряд неофициальных дат.
Это — профессиональные праздники, в которые принято дарить подарки и говорить лучшие слова представителям той или иной профессии.
Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.