Гороскоп на 13 июля 2020 по картам таро для всех знаков зодиака

Гороскоп на 13 июля 2020 помогает пережить понедельник и мотивирует встать с постели и немедленно принять хоть какое-то решение, пока не стало поздно.

Перевернутый Суд открывает гороскоп на 13 июля для всех знаков зодиака по картам таро. Перевернутый Суд – это когда пора что-то делать, но не хочется так, как будто не понедельник, а темный холодный февраль и снова нужно на первую пару в универ. Нет, казалось бы, никаких веских причин, умом вы понимаете, что пора двигаться дальше, а что-то оставить позади, что там, дальше, у вас больше перспектив и возможностей, что там, дальше, новые интересные знакомства, да и вы, возможно, более интересный и успешный человек. Но заставить себя сделать хоть первый шаг очень сложно. Страшно даже. Потому что это самое “дальше” – оно далеко, и кто знает, получится ли туда дойти.

Именно для этого нужна вторая карта – Туз мечей – карта всех, кто решил, что пора ему отправиться в путь и что-то решить. Решать сложно, напоминает карта, а мечи бывают острыми и об них легко порезаться. Но кто знает, куда можно попасть, если орудовать им умело и не бояться. Все, что для этого нужно – не испугаться и сделать первый шаг. Хотя бы с постели в понедельник.















Гороскоп на 13 июля: всем встать – перевернутый Суд идет / 4 фотографии

Если это сделать, обещает гороскоп на 13 июля, то понедельник 13 будет ерундой, и будущее будет под знаком перевернутой Пятерки чаш. То есть, в нем появится новое хорошее, а старое хорошее или просто останется, или вернется. Смелые счастливы, писал когда-то Иван Багряный. Это счастье, созданное вами самими, и лежит впереди, даже если путь к нему лежит через февраль, первые пары, понедельники тринадцатого и рабочие недели.

Гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2020

Гороскоп для всех знаков зодиака на июль показывает благоприятные условия для изменений в жизни. Заканчивает свою фазу ретроградности Венера, а в начале месяца остановился парад планет.

Июль благоприятен для создания семьи, покупки недвижимости и обновления отношений с родственниками.

Источник: А как вам такой расклад