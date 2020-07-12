Всемирный день бортпроводника отмечают 12 июля. Его учреждили для того, чтобы привлечь внимание общества к профессии и поднять ее престиж.
До появления профессии бортпроводника в 1928 году, сервис пассажирам на борту обеспечивал второй пилот.
Изначально бортпроводниками были только мужчины, которые до этого работали в дорогих ресторанах.
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Спустя два года в США решили набирать на эту должность красивых девушек и задействовать их в рекламе авиаперевозок.
На сегодня в качестве бортпроводника можно увидеть и девушек, и парней разных национальностей.
12 июля они отмечают свой профессиональный праздник, поэтому, если у вас есть знакомые или родственники бортпроводники, их просто необходимо поздравить.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем бортпроводника 2020.
В самолете стюардессой
День и ночь проводишь ты!
Ты красива и прелестна,
Ты богиня красоты!
Я сегодня поздравляю
С этим праздником тебя!
Счастья, радости желаю,
Будь всегда ты так мила!
***
Этот праздник в самолете
Как всегда отметишь ты!
Над землею и в полете
Каждый день твои мечты!
От души я поздравляю
С этим праздником тебя!
Небо пусть тебя встречает,
И приветствует земля!
***
Ты — не зря бортпроводник,
Высоко летать привык,
В самолет большой садишься
И полетов не боишься,
Оставайся сильным, смелым,
И здоровым, и умелым,
Чтоб работать так ты смог,
Вызывать чтоб лишь восторг!
***
Бортпроводников мы поздравляем,
В небесах работа ваша,
Мы желаем вам успеха,
Небесная гвардия наша!
Удачных полетов и пассажиров,
Чтоб вредных не было совсем.
И чтоб удача была рядом
На каждой взлетной полосе!
***
У бортпроводника
Работа нелегка.
На высоте небесной
Удач вам, стюардессы!
Спокойных пассажиров,
Круизов вам по миру,
Пусть будут перелеты
Любимою работой!
Как стать стюардессой
Профессии бортпроводника уже более 80 лет. Каждый когда-то мечтал быть стюардессой или стюардом. Но для этого необходимы хорошая выдержка и подготовка.
Также чтобы стать борпроводником необходимо соответствовать ряду критериев. В частности, иметь диплом о высшем образовании и высокий уровень разговорного английского.
Ваш рост должен быть не менее 158 см и быть пропорционален весу. На видимых частях тела не должно быть татуировок и пирсинга.
Бортпроводник должен уметь плавать и не иметь судимостей.