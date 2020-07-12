Всемирный день бортпроводника отмечают 12 июля. Его учреждили для того, чтобы привлечь внимание общества к профессии и поднять ее престиж.

До появления профессии бортпроводника в 1928 году, сервис пассажирам на борту обеспечивал второй пилот.

Изначально бортпроводниками были только мужчины, которые до этого работали в дорогих ресторанах.

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Спустя два года в США решили набирать на эту должность красивых девушек и задействовать их в рекламе авиаперевозок.

На сегодня в качестве бортпроводника можно увидеть и девушек, и парней разных национальностей.

12 июля они отмечают свой профессиональный праздник, поэтому, если у вас есть знакомые или родственники бортпроводники, их просто необходимо поздравить.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем бортпроводника 2020.

В самолете стюардессой

День и ночь проводишь ты!

Ты красива и прелестна,

Ты богиня красоты!

Я сегодня поздравляю

С этим праздником тебя!

Счастья, радости желаю,

Будь всегда ты так мила!

***

Этот праздник в самолете

Как всегда отметишь ты!

Над землею и в полете

Каждый день твои мечты!

От души я поздравляю

С этим праздником тебя!

Небо пусть тебя встречает,

И приветствует земля!

***

Ты — не зря бортпроводник,

Высоко летать привык,

В самолет большой садишься

И полетов не боишься,

Оставайся сильным, смелым,

И здоровым, и умелым,

Чтоб работать так ты смог,

Вызывать чтоб лишь восторг!

***

Бортпроводников мы поздравляем,

В небесах работа ваша,

Мы желаем вам успеха,

Небесная гвардия наша!

Удачных полетов и пассажиров,

Чтоб вредных не было совсем.

И чтоб удача была рядом

На каждой взлетной полосе!

***

У бортпроводника

Работа нелегка.

На высоте небесной

Удач вам, стюардессы!

Спокойных пассажиров,

Круизов вам по миру,

Пусть будут перелеты

Любимою работой!

Профессии бортпроводника уже более 80 лет. Каждый когда-то мечтал быть стюардессой или стюардом. Но для этого необходимы хорошая выдержка и подготовка.

Также чтобы стать борпроводником необходимо соответствовать ряду критериев. В частности, иметь диплом о высшем образовании и высокий уровень разговорного английского.

Ваш рост должен быть не менее 158 см и быть пропорционален весу. На видимых частях тела не должно быть татуировок и пирсинга.

Бортпроводник должен уметь плавать и не иметь судимостей.