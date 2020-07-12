12 июля православные христиане чтят память апостолов Петра и Павла, а в мире отмечают День бортпроводника.

Кто празднует именины: Григорий, Павел, Петр.

Народные приметы на 12 июля:

дождь в этот день предвещает 40-дневную непогоду;

на Петров день певчие птицы перестают петь;

если кукушка перестала ковать до Петрова дня — зима будет ранней, а если после — осень затяжной;

с нижних ветвей берез опадают желтые листья — к быстрому ноябрю;

сон с 11 на 12 июля вещий, может осуществиться на седьмой день.

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Что нельзя делать 12 июля:

купаться в реках, озерах и других водоемах;

давать или брать что-то в долг;

есть овощи и фрукты нового урожая.

Когда-то День Петра и Павла отмечали три дня и устраивали ярмарки и народные гуляния с танцами и песнями.

Также стоит отметить, что существует пост Петра и Павла. Он начинается через неделю после Троицы и заканчивается 12 июля. На праздник принято собираться за столом.

Петров пост 2020 начался 15 июня. Его основная цель — очищение души и тела через соблюдение определенных ограничений. Он не является таким строгим, как Великий пост, но верующие его соблюдают. Во время этого поста можно есть рыбу.