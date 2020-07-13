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Факты / Lifestyle

7 основных правил во время заезда и выезда в отель

Соучредитель и гендиректор сервиса бронирования отелей Сэм Шенк озвучил наиболее распространенные ошибки туристов во время регистрации заезда в отель и выезда из него. Советы особенно понадобятся тем, кто планирует в ближайшее время отпуск.

По его словам, в первую очередь необходимо:

  1. Заранее уточнять у сотрудников объекта размещения информацию о курортных сборах. Например, о том, включены ли они в стоимость номера;
  2. Стоит заранее позаботиться о возможности раннего заезда или позднего выезда. В противном случае с вас взыщут дополнительную плату;
  3. Помнить о собственном комфорте. Поинтересуйтесь, насколько комната далеко от лифта, на котором она этаже, с окном на тихую улицу или двор;
  4. Обращайте внимание на то, что за повышение класса обслуживания можно случайно переплатить;
  5. Предлагайте гостинице действующую контактную информацию. Когда вас или обманут, или взыщут дополнительный счет, это сыграет вам на руку;
  6. Давайте чаевые обслуживающему персоналу. Таким образом вы проявляете уважение и, в зависимости от страны, где вы остановились, не нарушаете закон;
  7. Последний, ​​самый важный совет — не забывайте свои вещи в отеле.

Соблюдение данных правил поможет вам с комфортом и уверенностью отдыхать в различных уголках мира даже в такое тяжелое время.

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Источник: Travels and leisure

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