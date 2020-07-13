Соучредитель и гендиректор сервиса бронирования отелей Сэм Шенк озвучил наиболее распространенные ошибки туристов во время регистрации заезда в отель и выезда из него. Советы особенно понадобятся тем, кто планирует в ближайшее время отпуск.

По его словам, в первую очередь необходимо:

Заранее уточнять у сотрудников объекта размещения информацию о курортных сборах. Например, о том, включены ли они в стоимость номера; Стоит заранее позаботиться о возможности раннего заезда или позднего выезда. В противном случае с вас взыщут дополнительную плату; Помнить о собственном комфорте. Поинтересуйтесь, насколько комната далеко от лифта, на котором она этаже, с окном на тихую улицу или двор; Обращайте внимание на то, что за повышение класса обслуживания можно случайно переплатить; Предлагайте гостинице действующую контактную информацию. Когда вас или обманут, или взыщут дополнительный счет, это сыграет вам на руку; Давайте чаевые обслуживающему персоналу. Таким образом вы проявляете уважение и, в зависимости от страны, где вы остановились, не нарушаете закон; Последний, ​​самый важный совет — не забывайте свои вещи в отеле.

Соблюдение данных правил поможет вам с комфортом и уверенностью отдыхать в различных уголках мира даже в такое тяжелое время.

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