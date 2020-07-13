День ангела Ангелины: поздравления в открытках

День ангела Ангелины отмечается 14 июля. Это имя происходит от имени Ангелус и переводится как ангел или вестник.

Именины отмечаются в честь преподобной Ангелины Сербской. Также день ангела святой приходится на 12 сентября и 23 декабря.

Ангелина Сербская попросила князя Василия III возвести церковь для чудотворных останков ее покойного супруга Стефана Бранковича.

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Она купила участок земли и на деньги князя возле церкви построила кельи для монахинь. Ангелина стала настоятельницей Крушедольского монастыря.

14 июля все поздравляют знакомых Ангелин с именинами. Это могут быть стихи, СМС или открытки. Любой способ поздравления хорош, чтобы человек почувствовал ваше внимание.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках ко Дню ангела Ангелины.

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В Украине есть много праздников. Они делятся на государственные и неофициальные. Первая категория дарит украинцам дополнительные выходные и отмечается на общенациональном уровне.

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