Погода в июле 2020 будет по-настоящему летней. После сильных дождей, которые пройдут в конце июня и в начале июля наступит сухая и теплая погода.

В южных областях столбики термометров будут подниматься выше 30°.

На Закарпатье и в западных областях также будет жарко – выше 30°.

В Киеве ожидается до +32° уже в середине месяца.

В последних числах июля всю Украину накроют сильные ливни.

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С 5 по 11 июля температура составит +27-32°.

С 12 по 15 июля – температура воздуха понизится.

С 16 по 23 июля в Украину вернется жара – столбики термометра покажут +28-30°.

До конца июля температура воздуха будет на уровне +24-26°.

Второй месяц лета будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2-4 июля, а также в конце месяца – с 20 до 31 июля. Исключение в этот период составят шесть дней – 22, 23, 24, 27, 28 и 31 июля.

Наводнение в Западной Украине

С 22-24 июня на западе Украины бушевала непогода и вызвала наводнение. В одном из районов Закарпатья за несколько часов выпала месячная норма осадков.

Наводнение в Западной Украине унесло жизни троих людей. Сильно пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области.

Синоптики пока дают не обнадеживающие прогнозы.

Кроме того, председатель Одесской ОГА заявил, что большое количество воды надвигается с Западной Украины. Одесская область уже начала готовиться к возможным наводнениям.