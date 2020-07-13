Во вторник, гороскоп на 14 июля 2020 рассказывает, что делать, если неделя началась, вы уже пресытились жизнью, а на вас надвигаются все новые дела.

Гороскоп на 14 июля по картам таро начинается Десяткой жезлов и ее предупреждением: вы тащите на себе слишком многое.

Эта карта о том, что непосильный труд может вести к невероятным достижениям, но с большой долей вероятности к тому времени, как они случатся, вы уже будете истощены. Выгорите, как трава в городе, которая еще в июне успела пожелтеть.

А почему так: Семерка чаш говорит так потому, что хочется сразу и всего. Чтобы как в фильмах Гая Ричи, но без мафии и неудач, а чтобы сразу все стильно, щегольски и круто. Хочется и хорошо поработать, и в отношения успеть, и с друзьями, и как раз День взятия Бастилии в календаре – как не отметить, хороший же праздник.

В итоге столько планов и желаний, что все они в реальность как-то не умещаются. Приходится страдать, и Бастилия так и стоит, не отпразднованная, который год.

И вот совет, который стоит послушать, увидев в гороскопе на 14 июля.

Перевернутый Иерофант – карта о том, как правила, проверенные методики, чужие ценности и вообще авторитеты (включая календарь, который говорит, что отмечать) стоит сегодня отодвинуть в сторону.

Начните не с самого важного, а с того, к чему лежит сердце. Посмотрите на все свои дела и сколько из них вы планируете делать потому, что так надо. А потом перепишите план, оставьте в нем то, что хотите и считаете важным вы. Можно даже не только сегодня, можно так делать всегда.















Гороскоп на 14 июля: вторник горит, и ты горишь, и все горит / 4 фотографии

Гороскоп для всех знаков зодиака на июль

Астрологическая погода в июле будет благоприятнее, чем в предыдущем месяце. Гороскоп на июль 2020 прогнозирует, что многие почувствуют, что пришло время что-то поменять в своей жизни. Начнется новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.

Появятся новые задачи в сфере личных взаимоотношений и материального обеспечения семьи.

Источник: А как вам такой расклад