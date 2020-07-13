С 13 июля и до конца месяца будет удачный период для открытия новых дел и развития бизнеса. Такой гороскоп на июль 2020 озвучил астролог Влад Росс.

По его словам, с этой даты Меркурий перестает быть ретроградным, что позитивно скажется на делах.

— 13 июля он становится в стационар на фазу и в хорошем движении будет 17 и 18 числа. В эти дни нужно открывать новые дела, — говорит Влад Росс.

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Кроме того, успеху поспособствует новолуние 22 июля.

— 22 июля вообще все надо открывать, что вы хотели давно, потому что будет новолуние с очень большими перспективами, — добавляет он.

Хотя до 15 июля еще стоит отказаться от крупных сделок и покупок, а также путешествий.

— Могут быть задержки авиатранспорта, на дороге. Поэтому поездки на море лучше отложить уже на последнюю декаду июля, — подводит итог Влад Росс.

Трансформационный 2020 год

Катаклизмы и вызовы 2020 года связаны с переходом человечества из эпохи Рыб в эпоху Водолея.

Об этом заявила астронумеролог, мастер энергохилерства и кармокоррекции школы ADIShakti, основатель студии AngelTatianaStudio Татьяна Долготович.

По ее словам, 2020 год — период трансформаций, когда каждый должен пересмотреть свои ценности и измениться.