День бухгалтера Украины 2020 традиционно празднуют 16 июля. В этот день принято поздравлять бухгалтеров государственных и частных предприятий страны.

Факты ICTV решили рассказать историю праздника.

Когда появился праздник День бухгалтера Украины

Этот профессиональный праздник ежегодно отмечают с 2004 года. Тогда было принято решение выделить день в году для чествования бухгалтеров. Его цель — привлечь внимание общественности к роли сотрудников этой сферы в развитии украинской экономики.

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Дату долго выбирать не пришлось, ведь 16 июля 1999 года Верховная Рада приняла документ, который регулирует работу бухгалтеров, — закон О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине (№996-XIV).

Указ главы государства №662/2004 официально установил дату профессионального праздника.

Календарь праздников на июль 2020

В июле 2020 украинцы будут работать 23 дня, выходных в этом месяце — всего восемь.

Дополнительных дней для отдыха во втором летнем месяце не будет.

Факты ICTV подготовили календарь праздников на июль 2020.