Neowise — новая комета, которую стало видно только в 2020 году. Ее впервые заметили 27 марта.

У нее небольшая звездная величина, однак заметить ее можна при помощи бинокля, телескопа,и даже просто так, если у вас хорошее зрение.

В июле 2020 года Neowise можно увидеть жителям северного полушария после захода солнца. Это достаточно редкая комета, с периодом обращения около 6 800 лет.

Особенность Neowise — наличие двух хвостов. Нижний состоит из пыли, а верхний образовался из потока газа. В целом размер кометы около 5 км.

Ближе всего к Земле она подлетит 22 июля, на расстояние около 103 млн км. В Украине ее будет лучше всего видно в небе перед рассветом.

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14-15 июля лучше всего наблюдать ее вечером, после захода солнца — в северо-западном направлении. Для ориентира можно использовать созвездие Большой медведицы и Полярную звезду.

Конечно, лучше всего наблюдать комету за городом, что бы ничто не закрывало небо.

В этом видео можно найти более подробную инструкцию и схемы, как искать комету Neowise.

Если вам все же не удалось увидеть комету, на нее всегда можно будет посмотреть потом в записи.

К слову, астрономы уже успели назвать Neowise “кометой века“. Космическое тело приблизится к Солнцу и достигнет +3 звездной величины, что сделает его видимым практически со всех точек полушария.