В этом году из-за карантина купальный сезон на курортах Украины стартовал с опозданием. А некоторые пляжи открылись вообще – в конце июня.

Экологи говорят, что уже в июле пляжи снова могут закрыть, ведь в большинстве водоемов Украины состояние воды оценивается, как неудовлетворительное.

Этим летом для многих украинцев Одесса стала альтернативой зарубежным курортам. Однако эксперты отмечают, что вода в Черном море не соответствует микробиологическим показателям, а в течение всего июня там фиксировали наличие кишечной палочки.

Купание в таком водоеме может привести к дерматиту, аллергии и проблем с желудком.

Однако кишечная палочка – это не единственная проблема на пляжах Одессы. Из-за аномальной жары и влажности воздуха Черное море в этом году зацвело. Водоросли начали разлагаться, что также плохо для здоровья отдыхающих.

А вот на побережье Азовского моря – нашествие гигантских медуз. От Кирилловки и Бердянска до Мариуполя. Эксперты отмечают, что они могут ужалить кожу даже мертвые и выброшеые на берег.

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Кроме того, в водах Азовского моря экологи нашли следы нефтепродуктов, химических соединений и кишечной палочки.

Не отстает от морских курортов и столица. В этом году в Днепре тоже нашли кишечную палочку, вода зеленая и цветет.

Однако украинцев мало беспокоят предостережения экспертов и они и дальше продолжают купаться вместе с детьми в этих водах, и подвергать себя опасности.

И тем не менее, специалисты успокаивают, что когда жара спадет – качество воды улучшится и на популярных курортах Украины снова можно будет спокойно купаться и отдыхать без риска для здоровья.

Также специалисты рекомендуют не употреблять рыбу и мидии, выловленные на одесском побережье и в причерноморских лиманах. Все это из-за водорослей, которые укрыли побережье Черного моря. Цианобактерии выделяют много токсичных веществ, и это может вызвать пищевые отравления.

Фото: Pixabay