В США провели исследование, которое показало, что чем ниже у человека заработная плата, тем выше у него шансы заразиться коронавирусом.

108 млн американцев из-за специфики своей работы не могут перейти на дистанционный режим. Только 25% работников в США могут работать из дому.

По статистике, в основном это представители профессий с хорошей оплатой труда. Средняя годовая зарплата сотрудников таких сфер может достигать $63 тыс. (1 млн 700 грн) в год.

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Исследование показало, что 18,9% сотрудников физически не могут перейти на удаленную работу, так как для их работы не нужны компьютеры. Это продавцы, парикмахеры, охранники, курьеры. Годовая зарплата представителей этих профессий может достигать $32 тыс. (862 500 грн) в год.

20% сотрудников работают в тех сферах, где использование компьютеров не принципиально. Это строители, ремонтники, фермеры, рабочие заводских цехов. Их средняя годовая зарплата около $40 тыс. (1 078 000 грн) в год.

К самой незащищенной категорией населения относятся те, кто контактирует постоянно с людьми. Это врачи, полиция, водители общественного транспорта, преподаватели. К этой категории принадлежат 36,4% от всех рабочих. Их средняя зарплата $57 тыс. (1 млн 536 тыс.) в год.

Недавно профессор одного из университетов Гонконга Габриэль Леунг заявил, что заразность коронавируса повысилась на 30% в результате мутаций ДНК.

Если в марте один инфицированный мог заразить коронавирусом два-три человека, то сейчас это число возросло до четырех.

Источник: Американская ассоциация общественного здравоохранения