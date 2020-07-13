Погода в Украине на неделю предполагает похолодание, дожди и грозы.

В понедельник, 13 июля, синоптики прогнозируют на Западе солнечную погоду. Днем температура будет достигать до +21, ночью — до +19.

На Севере, Юге и Востоке пройдут дожди. Температура воздуха днем прогреется до +31, а ночью — до +19.

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Во вторник, 14 июля, на Востоке и в центральных областях Украины метеорологи предусматриваются дожди с грозами. Температура воздуха днем будет до +25, а ночью до +18.

На западе страны будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется от +20 до +23. Ночью от +8 до +12.

В Одесской и Николаевской областях также будет преимущественно солнечная погода. Температура воздуха днем достигнет до +26, а ночью до +17.

В среду, 15 июля, почти на всей территории Украины синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду.

На Западе, Юге и в Центре будет облачно с прояснениями. Днем температура воздуха составит от +20 до +27, ночью — от +8 до +17.

В восточных и северных областях предусматриваются дожди с грозами. Температура воздуха будет от +20 до +24.

В четверг, 16 июля, запад Украины снова накроют дожди с грозами. Синоптики прогнозируют от +20 до +25 градусов тепла днем и от +11 до +14 ночью.

В центральных, восточных и южных областях будет солнечно. Воздух прогреется до +29.

На севере метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем температура будет от +22 до +25, ночью — от +11 до +15.

В пятницу, 17 июля, почти на всей территории Украины будут дожди с грозами.

На Западе, Севере, Юге и Центре синоптики прогнозируют ливни и грозы. Температура воздуха составит от +20 до +28 днем и от +11 до +18 ночью.

На Востоке будет преимущественно солнечная погода. Воздух прогреется от +22 до +29.

Прогноз погоды в Украине на июль предусматривает преимущественно солнце, иногда будут дожди и грозы.

В южных областях столбики термометров будут подниматься выше +30 °. На Закарпатье и в западных областях также будет жарко — выше +30 °.

В конце июля почти всю территорию Украины накроют сильные дожди.