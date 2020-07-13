Компания Ubisoft выпустила новый официальный трейлер компьютерной игры Far Cry 6.

Сюжет построен вокруг вымышленной страны Яра под руководством диктатора Антонио Кастильо.

Видео показывает разговор Антонио с сыном Диего. Отец рассказывает о премудростях управления государством на фоне уличных боев правительственных сил и повстанцев.

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Главный герой новой игры является житель Яра Данни Рохас, который самостоятельно должен выбрать сторону конфликта.

Выход Far Cry 6 запланирован на 18 февраля 2021 года. Игра станет доступной для всех игровых платформ — PlayStation, Xbox и ПК.

Cистемные требования Far Cry 6 будут опубликованы позже.

Ubisoft показал режим королевской битвы в Hyper Scape

Режим Королевская битва в игре Hyper Scape рассчитан на 100 игроков.

Бои в игре происходят в виртуальном городе Нео-Аркадия. Участникам станут доступны специальные умения, которые нужно будет искать на карте.

В Hyper Scape сейчас уже доступен режим Охота за короной. Чуть позже появится режим Темная пелена.