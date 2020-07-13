Доставка еды из Пузатой хаты: как оформить заказ

Когда выбрали нужный ресторан – в приложении открывается меню. Далее выбираем нужные блюда и добавляем в корзину. Сразу же можно выбрать и количество порций.

Когда окончательно определились с заказом, нажимаем на кнопку Оформить заказ. После этого появляется окно, в котором необходимо указать точный адрес доставки: улица, подъезд, этаж и номер квартиры. По желанию, к заказу можно написать примечание.