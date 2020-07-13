Доставка еды из Пузатой хаты: как оформить заказ

Доставка из ресторана Пузата хата появилась относительно недавно, но уже пользуется невероятным спросом. Радиус покрытия доставки до трех километров от точки. В Киеве заказать еду можно просто открыв меню Пузатой хаты в приложении и выбрать то, что вы хотите.
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Шаг 1. Выбираем ресторан Пузатой хаты, который работает на доставку
ул. Бассейная, 1/2а;
ул. Святошинская, 3-А;
ул. Строителей, 40, 2-й этаж (ТЦ DOMA Center);
ул. Георгия Кирпы, 3 (Вокзал);
ул. Васильковская, 100-А (ЖК Standard One — S1).
Шаг 2. Скачиваем приложение для доставки еды
Еду из ресторана Пузата хата доставляют такие службы: Glovo и Raketa.
Шаг 3. Скачиваем приложение сервиса доставки
Скачиваем на телефон приложение одной из служб доставки. Заходим в App Store или Google Play и вводим в строке поиска название службы доставки.
Шаг 4. Выбираем блюда и оформляем заказ
Когда выбрали нужный ресторан – в приложении открывается меню. Далее выбираем нужные блюда и добавляем в корзину. Сразу же можно выбрать и количество порций.
Когда окончательно определились с заказом, нажимаем на кнопку Оформить заказ. После этого появляется окно, в котором необходимо указать точный адрес доставки: улица, подъезд, этаж и номер квартиры. По желанию, к заказу можно написать примечание.
Шаг 5. Оплачиваем заказ
Для оплаты заказа нажимаем на кнопку Оплатить заказ. После этого появляется окно для регистрации. Вводим свой номер телефона. На него придет код, который нужно ввести. После того, как вы ввели код – появляется окно оплаты. Оплатить заказ в Пузатой хате можно только картой.
Шаг 6. Добавляем карту для оплаты
Нажимаем на кнопку Добавить карту. После этого вводим номер карты, срок ее действия, ФИО владельца, код CVV2 и электронную почту. После того, как система подтвердила карту, с нее списывается оплата за заказ.
Шаг 7. Ожидаем курьера
Ваш заказ приедет в течение 25-40 минут. Ожидайте звонка курьера.