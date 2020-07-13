Сегодня, 13 июля, православные чтят память Двенадцати апостолов, учеников Христа, деяния которых описаны в книге Деяния святых апостолов.

В народе сегодня отмечают праздник Полупетра или Петрова отца, во время которого чествовали пастухов и животных.

Именины 13 июля отмечают: Андрей, Иван, Петр, Филипп, Эрнест и Якуб.

Народные приметы

Соловьиные трели указывали на то, что лето затянется.

Мерцание звезд ночью, а облака на небе утром предвещали сильную грозу днем.

Люди, которые родились 13 июля, всегда будут добиваться желаемого.

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Что нельзя делать

Лучше не назначать встречи на первую половину дня, чтобы они имели хороший результат.

Сегодня день прощения и примирения, поэтому нельзя злиться, ссориться, обижаться и сплетничать.

Хотя Петров пост 2020 закончился, сегодня нельзя злоупотреблять алкоголем. Церковь разрешает лишь немного вина.