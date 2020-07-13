В понедельник, 13 июля, Луна пребывает в знаке Овен. Это 22 лунный день.

Удачное время для смелых решений, начинания новых важных дел, которые в дальнейшем могут принести много пользы.

Чтобы избежать негативных последствий, астрологи рекомендуют отложить на более благоприятный день дела, которые требуют особой концентрации внимания или продуманности.

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Важные переговоры также лучше перенести, иначе они могут быть сорванными из-за пустяка.

13 июля хорошо заканчивать дела, которые были начаты во время растущей Луны.

22 лунный день будет непростым для тех, кто испытывает подавленность. Понедельник – тяжелый день во всех проявлениях.

Чтобы избежать конфликтов на работе, стоит сразу обсудить с коллегами проблемы, которые вас беспокоят.

В лунном календаре июля 2020 будет много благоприятных дней. В этот период стоит не бояться рисковать, есть вероятность, что все дела, которые вы запланировали ранее, будут успешными.