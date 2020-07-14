Гороскоп на 15 июля по картам таро открывает путь в дивный новый мир, но напоминает: не забудьте спаковать с собой хоть немного настоящего.

Первая карта гороскопа на 15 июля для всех знаков зодиака – Дурак. Карта хороших начинаний и жажды жизни. Быть дураком в колоде – хорошо.

Это умные все заранее знают и ходят проверенными путями. А дурак полезет через заросли и найдет водопад, свернет в темную подворотню и попадет в уютный бар для своих, выберет наугад и лучшее. Под эту карту смело следуйте всему, что хочется. Все, что делается не ради выгоды или расчета, а потому, что интересно и хочется – получится легко и сразу.

Шагать в пустоту, потому что это не пустота, а просто невидимый мост, как в третьей части Индиана Джонс, зовет и Туз жезлов. Пока так везет, пока такой запал подталкивает Туз – действуйте.

Все тузы в таро нужны вселенной для того, чтобы, если сломался внутренний светофор восприятия, напрямую показывать путь к новому. Но только Туз жезлов о том, чтобы это новое не планировать, чувствовать или зарабатывать, а создавать своими руками. Начните что угодно. Это день для активных действий, а не размышлений.

Двойка пентаклей под конец гороскопа на 15 июля 2020 пытается опустить с небес на землю. С этим неукротимым желанием действовать и открывать новое, очень легко просто бросить все остальное. Так вот – не надо.

Помните о том важном, что у вас уже есть, и свою жажду сделать что-то прямо сейчас.















Гороскоп на 15 июля: немножко дурацких советов / 4 фотографии

Астрологический гороскоп на июль 2020 для всех знаков зодиака будет более благоприятным, чем в предыдущем месяце. 5 июля состоялось полутеневое лунное затмение в Козероге, которым завершается длинный коридор затмений.

Начался новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.

Источник: А как вам такой расклад