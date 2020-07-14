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Факты / Lifestyle

Календарь магнитных бурь в июле 2020

Магнитные бури в июле 2020 пройдут четыре раза.

В этом месяце все они будут сильными, поэтому метеозависимым людям нужно быть готовыми к физическому и эмоциональному дискомфорту.

Колебания магнитного поля будут сильными, начиная с 1 июля. Такая же ситуация будет и 3 июля.

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Магнитные бури в июле:

  • 1 июля
  • 3 июля
  • 30 июля
  • 31 июля
Календарь магнитных бурь в июле 2020

инфографика Факты ICTV

Симптомы у метеозависимых людей:

  • мигрень;
  • гипертония или гипотония;
  • усталость и ломота в теле;
  • дискомфорт в суставах;
  • нервозность;
  • бессонница или сонливость.

Как улучшить состояние во время магнитных бурь:

  • больше гулять на свежем воздухе;
  • хорошо высыпаться — минимум восемь часов;
  • пить воду — не менее 2 литров в день;
  • не употреблять алкогольные напитки;
  • отказаться от острой и жирной еды;
  • отдать предпочтение травяным чаям вместо кофе;
  • постараться сохранять спокойствие.

Магнитной бурей называют колебание геомагнитного поля Земли, которое длится несколько часов или суток. Они происходят из-за эха от взрывов на Солнце.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям нужно с особой внимательностью следить за здоровьем. Чтобы быть готовым к колебаниям Факты ICTV составили календарь магнитных бурь на 2020 год.

Фото: Dreamstime

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