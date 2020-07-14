Магнитные бури в июле 2020 пройдут четыре раза.
В этом месяце все они будут сильными, поэтому метеозависимым людям нужно быть готовыми к физическому и эмоциональному дискомфорту.
Колебания магнитного поля будут сильными, начиная с 1 июля. Такая же ситуация будет и 3 июля.
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Магнитные бури в июле:
- 1 июля
- 3 июля
- 30 июля
- 31 июля
Симптомы у метеозависимых людей:
- мигрень;
- гипертония или гипотония;
- усталость и ломота в теле;
- дискомфорт в суставах;
- нервозность;
- бессонница или сонливость.
Как улучшить состояние во время магнитных бурь:
- больше гулять на свежем воздухе;
- хорошо высыпаться — минимум восемь часов;
- пить воду — не менее 2 литров в день;
- не употреблять алкогольные напитки;
- отказаться от острой и жирной еды;
- отдать предпочтение травяным чаям вместо кофе;
- постараться сохранять спокойствие.
Магнитной бурей называют колебание геомагнитного поля Земли, которое длится несколько часов или суток. Они происходят из-за эха от взрывов на Солнце.
Во время магнитных бурь метеозависимым людям нужно с особой внимательностью следить за здоровьем. Чтобы быть готовым к колебаниям Факты ICTV составили календарь магнитных бурь на 2020 год.