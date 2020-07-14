В Украине официально запускают музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля.

Сервис будет доступен в Украине и еще в 12 странах.

— Запуск сервиса позволит более чем 250 млн музыкальных фанатов открыть для себя музыку исполнителей со всего мира в Spotify, а локальным исполнителям — расширить аудиторию поклонников из других стран, — отметил управляющий директор Spotify в Центральной Европе Майкл Краузе.

В украинском App Store уже можно скачать Spotify и целый месяц слушать музыку бесплатно.

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Когда вы заполните все формы, то появится список исполнителей, из которых вам необходимо выбрать три самых любимых. Так, на основе ваших предпочтений Spotify буде предлагать плейлисты.























































Spotify уже появился в украинском App Store – цены на подписку / 14 фотографий

Цены на Spotify в Украине:

подписка на Spotify на месяц — $4,99;

подписка на Spotify для двоих — $6,49;

семейная подписка на Spotify — $7,99;

подписка на Spotify для студентов — $2,49.

Ранее уже появлялись слухи, что стриминговый сервис Spotify может заработать в Украине уже с 15 июля.

В таблице, где перечислены возрастные ограничения на использование продукта, появились упоминания России, Украины, Беларуси и Казахстана.