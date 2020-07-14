Штормовое предупреждение объявили в четырех областях Украины, а именно:
- Сумской;
- Черниговской;
- Полтавской;
- Харьковской.
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что в этих регионах пройдут грозы и штормовой ветер, а в отдельных районах будет сильный град и порывы ветра до 17-22 м/с.
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Прогноз погоды в Украине на июль предусматривает преимущественно солнце, иногда будут дожди и грозы.
В южных областях столбики термометров будут подниматься выше +30 °. На Закарпатье и в западных областях также будет жарко — выше +30 °.
В конце июля почти всю территорию Украины накроют сильные дожди.