Штормовое предупреждение объявили в четырех областях Украины, а именно:

Сумской;

Черниговской;

Полтавской;

Харьковской.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что в этих регионах пройдут грозы и штормовой ветер, а в отдельных районах будет сильный град и порывы ветра до 17-22 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на июль предусматривает преимущественно солнце, иногда будут дожди и грозы.

В южных областях столбики термометров будут подниматься выше +30 °. На Закарпатье и в западных областях также будет жарко — выше +30 °.

В конце июля почти всю территорию Украины накроют сильные дожди.