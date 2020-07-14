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В четырех областях Украины объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в четырех областях Украины, а именно:

  • Сумской;
  • Черниговской;
  • Полтавской;
  • Харьковской.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что в этих регионах пройдут грозы и штормовой ветер, а в отдельных районах будет сильный град и порывы ветра до 17-22 м/с.

Читайте: Жарко и дождливо — прогноз погоды на неделю для Киева (КАРТА)

Прогноз погоды в Украине на июль предусматривает преимущественно солнце, иногда будут дожди и грозы.

В южных областях столбики термометров будут подниматься выше +30 °. На Закарпатье и в западных областях также будет жарко — выше +30 °.

В конце июля почти всю территорию Украины накроют сильные дожди.

Источник: ГСЧС

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