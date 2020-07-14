Отдых в Бердянске 2020: цены и лучшие места

Бердянск — любимый курорт на побережье Азовского моря для семейного отдыха.

Жемчужиной края является Приазовский национальный парк ландшафтный общегосударственный заказник Пойма реки Берда, который расположен на Бердянской косе.

Естественную красоту региона дополняют зоопарк и дельфинарий.







































Отдых в Бердянске 2020: пляжи, жилье, цены / 10 фотографий

Коронавирус в Бердянске

Из-за карантина все заведения отдыха в городе начали свою работу с задержкой. По состоянию на 25 июня разрешения на проведение туристско-курортного сезона получили только семь учреждений отдыха.

Документы других учреждений находятся на доработке из-за выявленных недостатков, сказал и.о. Бердянского городского головы, секретарь городского совета Алексей Холод.

Впрочем, полноценно сезон 2020 году в Бердянске все равно начнется, поэтому советуем ознакомиться с нашим обзором отдыха в Бердянске летом 2020 года.

Пляжи в Бердянске

Золотые песчаные пляжи курорта считаются прекрасным местом отдыха для всей семьи, а вечером каждый из них превращается в модную вечеринку с дискотеками и концертами.

Жемчужиной Азовского моря считается Бердянская коса. Побережье косы — один большой пляж с прекрасным видом на открытое море с внешней стороны косы и видом на порт и город изнутри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Berdyansk (@berdyansk_travel2020) 19 Июн 2020 в 3:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brd24 Бердянск (@brd24_com) 2 Июн 2019 в 8:33 PDT

Смотрите: Веб-камеры Бердянска

Жилье в Бердянске

Частный сектор

На курорте легко найти жилье на любой карман. Бюджетному отдыхающему доступны комнаты в аренду от 100 грн в сутки. На жилье у моря цена уже начинается от 150 грн.

Базы отдыха и гостиницы

Одним из лучших мест для тех, кто следует схеме “сон, пляж, море, питание, развлечения”, считается база отдыха на Бердянской косе.

В среднем жить на базах отдыха можно от 250 грн в сутки до 8 тыс. грн в сутки.

Отели

Для проживания в номере на двоих с двуспальной кроватью следует рассчитывать на цену в 850 грн за сутки. За эти деньги клиенты получат бесплатный завтрак, бесплатный Wi-Fi и бесплатную парковку.

Санатории

Бердянск как курорт славится не только морем и золотыми пляжами на Бердянской косе, но также своими лечебными грязями и лиманами.

Процедуру оздоровления грязями и минералами можно пройти в одном из шести санаториев Бердянска, которые, кстати, работают круглый год.

Санаторий Бердянск (ПАО Приазовкурорт)

Санаторий Нива;

Санаторий Арктика;

Санаторий Нефтехимик Украины;

Санаторий Лазурный;

Детский пульмонологический санаторий Бердянский.

Развлечения в Бердянске

Аквапарк в Бердянске

13 июня аквапарк Акваленд в Бердянске уже открыл свои двери для отдыхающих. Здесь можно комфортно и безопасно отдохнуть взрослым и детям. Современная оборудованная территория поделена на три зоны: основную, плавательную и детскую.

На территории аквапарка, на улице Макарова, 2в, можно подарить друг другу романтический отдых в VIP-зонах.

В Акваленде расположены бары, кафе, рестораны, где вам предложат приготовить разнообразную пищу европейской кухни.

Тариф для взрослых:

с 10.00 — 18.00 — 515 грн;

с 14.00 — 18.00 — 460 грн;

с 16.00 — 18.00 — 295 грн.

Тариф для детей:

с 10.00 — 18.00 — 495 грн;

с 14.00 — 18.00 — 440 грн;

с 16.00 — 18.00 — 275 грн.



















Отдых в Бердянске 2020: пляжи, жилье, цены / 5 фотографий

Дельфинарий Немо

В бердянском дельфинарии, который расположен рядом с аквапарком, можно посмотреть шоу, где выступают “артисты”: дельфины-афалины Абрам, Кася, малыш Мир, американская морская львица Чили, а также морские котики Крис и Леля.

В Немо можно поплавать с дельфинами и пройти сеанс дельфинотерапии.

Цены на дневное представление:

Будние и выходные дни в 12.00, 15.00, 18.00 — 250 грн.









Отдых в Бердянске 2020: пляжи, жилье, цены / 3 фотографии

Зоопарк Сафари

В зоопарке ежедневно с 9.00 до 21.00 можно посмотреть на крокодилового каймана, розового фламинго, белого тигра, сервала, игуану, белого полярного волка и многих других животных — экзотических, и тех, кто под угрозой исчезновения.

Цена для взрослых — 200 грн, для детей — 150 грн.











Отдых в Бердянске 2020: пляжи, жилье, цены / 3 фотографии

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Кинотеатры

Blockbuster Cinema — это три кинозала, вмещающие около 250 человек. Билеты можно приобрести от 40 до 70 грн. Утром сеансы стоят дешевле. Адрес: ул. Консульская, 75, ТЦ Амстор.

Filmax — бывший кинотеатр Космос, который после реконструкции может принимать посетителей в трех кинозалах. Сходить на кино здесь можно за 50 грн. Адрес: п-т Азовский, 35/2.

Музеи

Переждать самую сильную жару в Бердянске можно в пяти музеях.

Художественный музей — ул. Центральная (бывш. Карла Маркса), 29;

Мемориальный дом-музей П. П. Шмидта — ул. Шмидта, 14;

Музей Подвиг — ул. Гостиная (бывш. Свердлова), 10;

Музей истории города Бердянска — ул. Итальянская (бывш. Дюмина), 15;

Краеведческий музей — пр-т Победы, 14.

Ночные клубы

Когда в Бердянске садится солнце, свои двери для посетителей открывают клубы DAKTUS и РИО.

В этих заведениях можно попасть на вечеринки Tribut, где играют хиты известных исполнителей, или оторваться на танцполе под зажигательный сет диджея.

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Как добраться до Бердянска

Поезд

Доехать до Бердянска можно поездом и на автобусе из любого крупного города. Расстояние между Киевом и Бердянском 715 км.

Прямой поезд из Киева в Бердянск ездит каждый день и цена билета составит от 285 грн. Отметим, что в поезде придется ехать более 18 часов.

Автобус

Стоимость проезда на автобусе из Киева в Бердянск составит около 540 грн.

Фото: julia_pokas, aquaparkbrd, berdyansk.travel, nemo.brd, azovzoo_, kinopalace_kosmos, brd24