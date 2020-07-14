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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 14 июля

Во Франции 14 июля отмечают национальный праздник День взятия Бастилии.

Если окунуться в историю, то праздник зародился после событий 1789 года. Парижане взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилию, которая являлась символом королевского деспотизма. Считается, что это и послужило началом Великой французской революции.

Согласно церковному календарю, верующий чтят память бессребреников мучеников Костромы и Дамиана, в Риме пострадавших. Эти два брата были врачами, которые оказывали помощь всем нуждающимся и не брали плату за свои услуги. Римский император Карин пытался заставить братьев отказаться от христианства в пользу язычества, однако и их вера была крепка и у него ничего не получилось. Кострома и Дамиан умерли от рук своего учителя, который заманил их в лес и там убил.

Именины: Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Демьян, Кузьма, Лев, Никон, Павел, Петр, Тихон.

Читайте: Календарь праздников на июль 2020

Народные приметы на 14 июля:

  • Если вечером серп Луны красноват, то это прогнозирует ветра.
  • В этот день все тайное становится явным, ничего утаить не удастся.
  • Если вам в этот день что-то приснится, то это скоро исполнится.

Что нельзя делать 14 июля:

  • В этот день нельзя ничего начинать.
  • Нельзя грубо выражаться в адрес любимых людей, иначе это обернется серьезной ссорой.

Календарь государственных праздников на 2020 год

В Украине в 2020 году будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут даже выходными.

Стоит отметить, что часть них имеют точную дату, а часть праздников являются переходными и каждый год отмечаются в разные дни.

Подробнее о государственных праздниках в 2020 году — читайте в материале Фактов ICTV.

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